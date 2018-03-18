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Стриптиз на похоронах: в Китае хотят запретить распространенную "традицию"

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Стриптиз на похоронах в Китае
Стриптиз на похоронах в Китае / umapalata.zp.ua

Министерство культуры КНР решило запретить стриптиз и другие непристойные представления на похоронах, свадьбах и праздниках китайского Нового года.

Об этом пишет​ The Telegraph.

Китайские власти убеждены, что такие "традиции" развращают граждан, но хуже всего – стриптиз могут увидеть дети.

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Традиция приглашать на похороны стриптизерш для выполнения эротического танца очень популярна в 19 городах Китая в четырех провинциях.

Министерство культуры КНР открыло горячие линии в провинции Хэнань, Аньхой, Цзянсу и Хэбэй. И за каждое подтвержденное заявление предлагает денежное вознаграждение.

Почему стриптизерш приглашают на похороны в Китае? Традиция зародилась на Тайване в 1980-х годах. По мнению местных, таким образом можно более массово почтить память покойного, должен принести ему удачу в загробном мире. Ведь на стриптизерш посмотреть придет гораздо больше людей.

В Китае стриптиз вообще находится под запретом. Традицию пробовали искоренить уже в 2006-м и 2015-м. Тогда полиция задерживала лидеров стриптиз-сервисов, которые обслуживали похороны.

Теги: Китай Секс Традиции
Источник: 24 Канал
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