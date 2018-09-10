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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Стритрейсеры – любители адреналина, которые рискуют жизнями людей: потрясающие видео

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Вероятный виновник ДТП с жертвами в Одессе, 27-летний Олег Семиренко, славится участием в уличных гонках. Парень на своем Youtube-канале неоднократно выкладывал видео, как выполняет опасные трюки прямо на проезжей части. Авария в Одессе унесла жизни двух человек, а после трагедии все страницы Симиренко в соцсетях "позачищали". Уличные гонки в Украине – не редкость, а уже плохая традиция.

Тоже Одесса – есть видео, на котором видно, как в гонках стартует служебный автомобиль патрульных.

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Тогда правоохранителей отстранили от службы.

Ровно – поклонники экстремального вождения собирались прямо на парковке одного из торговых центров.

Рівне, ДТП, стрітресінг
Гонщиков и зрителей было куда больше, чем полиции

Зарвавшихся гонщиков неоднократно пытался выгнать владелец ТЦ и местные жители, которым такие шумные развлечения мешают отдыхать. Вызвали полицию, однако – водители на правоохранителей мало того, что не реагировали, а даже начали протестовать.

На видео правозащитник из Ровно рассказывает об опасных гонках в городе:

В августе 2018 года устроили масштабное столкновение, протаранили полицейский автомобиль, а одного патрульного автогонщик провез 30 метров на капоте:

Ситуация абсурдная, потому что несмотря на то, что уличные гонки являются незаконными – местная власть пошла на переговоры с дрифтерами. Предлагали им проводить свои опасные гонки за пределами города.  автолюбители это предложение проигнорировали.

Бердянск – такие же гонки полицейские разогнали. Прибыли на место проведения незаконных гонок по вызову местных жителей, которым мешал шум моторов.

Горе-любители экстрима подвергают опасности других участников движения. Ведь проводят свои игры прямо посреди улиц.

Вот видео еще 2011 года – водитель горд тем, как опасно носится по улицам:

В 2012 году в результате гонки погиб чиновник из Минэкономразвития Сергей Чекашкин. Вот видео старта заезда, который стал для него последним:

После резонансной аварии незаконных гонок стало меньше. Однако, полностью ликвидировать это явление правоохранителям не удалось до сих пор.

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И хотя уличные гонки являются нелегальными – участников могут разве что оштрафовать.

 

Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: Новости Украины Полиция Новости Одессы Аварии и ДТП Бердянск Ровно Авто
Источник: 24 канал
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