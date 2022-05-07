Последствия битвы за столицу ограничивают киевлян. Пока не все территории безопасны, поэтому всем стоит позаботиться о собственной безопасности.

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Запрет на посещение лесов

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, посещать леса и лесопарковые зоны строго запрещается. Это касается и заезда на территорию на любом транспорте.

Кроме того, действует жесткий запрет на выжигание травы и разведение костров. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности, штраф может достигать нескольких десятков тысяч гривен. Граждан просят позаботиться не только о собственной безопасности, но и о кошельках.

Отмечается, что леса и парки являлись зонами активных боевых действий, на территориях могут оставаться взрывоопасные предметы. В результате этого опасности подвергаются не только сами граждане, но и пожарные, которые приедут ликвидировать пожар.

В настоящее время проводятся активные работы, чтобы снова сделать леса и лесопарковые зоны безопасными для граждан. Также ведется превентивная деятельность, 11 подразделений лесников готовы выявлять пожары и участвовать в их ликвидации.

Война России против Украины: важные новости

Воздушные силы Украины поражают своей эффективностью. В течение суток они увеличили потери врага на целых 14 БПЛА "Орлан". С такими темпами врагу скоро просто нечем будет проводить воздушную разведку.

В зоне ООС враг понес очередные потери. Российские оккупанты шли в атаку 8 раз и потеряли много своей техники. Наши герои сообщили об уничтожении 3 танков, 8 артиллерийских систем, а также 7 бронированных машин.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, при каких условиях возможно возобновление переговорного процесса с россиянами. Он подчеркнул, что разблокировка переговоров возможна только тогда, когда россияне отведут свои силы на позиции, занимавшие до 24 февраля. Впрочем, оккупанты пока не нацелены на дипломатический путь и не собираются прекращать боевые действия.

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