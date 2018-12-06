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      Строительная корпорация "РИЕЛ" вместе с IB Alliance начала строительство масштабного ЖК Great

      Новая тема 1 Читати новину українською

      Крупнейший жилой комплекс на первой линии Днепра в столице. Строительная корпорация "РИЕЛ" вместе с IB Alliance начали возведение и продажу жилья в новом комплексе Great.

      Расположен комплекс в одном из самых престижных районов столицы. Невероятные пейзажи Днепра и панорама Киева из окон комплекса – исключительные, но не единственные преимущества комплекса.

      "Этот комплекс, который мы сегодня начинаем, один из самых масштабных комплексов в Украине. Находится в самом центре Украины, прямо на берегу Днепра. Состоит из 14 отдельных объектов, входящих в один огромный комплекс, в котором учтены все потребности сегодняшнего покупателя", – рассказал президент строительной корпорации "РИЕЛ" Ростислав Мельник.

      "Проект своего рода уникальный. С этих домов открывается уникальный вид на Днепр. Уже гарантированно никто и ничего не построит перед этими домами. Наверное, в Киеве нет аналогичного комплекса, с которого будет открываться такой шикарный вид на Днепр", – рассказал руководитель проекта ЖК GREAT Александр Мамедов.

      14 домов спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальный вид на Днепр из окон каждой из пяти тысяч квартир. На территории комплекса предусмотрено все необходимое для комфортной жизни жителей: детский сад, деловой центр, кафе, станции зарядки электромобилей, детские и спортивные площадки и многое другое.

      "Дома по своей форме напоминают паруса или крыло самолета – это такая архитектурная композиция и есть панорамные окна. Здесь развитая инфраструктура, оптимальное расстояние до центра города", – сказал руководитель отдела продаж ЖК GREAT Вадим Бирюкович.

      Первую очередь комплекса обещают ввести в эксплуатацию уже во втором квартале 2021 года.

      Теги: РИЕЛ Ростислав Мельник
      Источник: 24 Канал
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