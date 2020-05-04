"Эпицентр" и другие заведения накажут за нарушение карантина

Некоторые строительные гипермаркеты и заведения общепита работали несмотря на предупреждения правительства. Нарушениями карантина со стороны заведений займутся органы правопорядка.

Торговля строительными материалами была запрещена и остается запрещенной до 11 мая. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, информирует 24 канал.

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Работа строительных гипермаркетов была разрешена только при условии торговли медицинскими средствами, средствами гигиены и средствами связи. Это не была индульгенция, чтобы продавать другие товары и наживаться на карантине. Об этом были четкие разъяснения,

– отметил Шмыгаль.

То же касается и заведений общественного питания. Правонарушения будут расследовать органы правопорядка и органы санитарного контроля. Виновных в правительстве обещают наказать.

Говорится о ситуации с "Эпицентрами", ресторанами, другими строительными гипермаркетами. Небольшой магазин будет работать на одном уровне с крупными гипермаркетами. Нет избранных,

– добавил Шмыгаль.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, за последнее время полиция составила 10 303 протокола о нарушение карантинных норм.

Провели проверку 162 строительных супермаркетов, среди которых – "Эпицентр", "Новая линия".

Составили 94 протокола в отношении супермаркетов, из них 26 – по сети "Эпицентр".

Составили 140 протоколов о нарушениях в заведениях общественного питания.

В торговых центрах "Эпицентр" и "Новая линия" были случаи, торговали мебелью, предметами электроники – тем, что не предусмотрено условиями карантина. Поэтому за это будет ответственность,

– отметил Аваков.

Лидеры по нарушениям карантина заведениями общественного питания:

Ровенская область – 26 случаев;

Донетчина – 17;

Харьковская – 14;

Запорожская – 12.

Рестораны-нарушители в столице:

Сейчас все эти заведения закрыты, подчеркнул Аваков.

Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала