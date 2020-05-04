"Эпицентр" и другие заведения накажут за нарушение карантина
Некоторые строительные гипермаркеты и заведения общепита работали несмотря на предупреждения правительства. Нарушениями карантина со стороны заведений займутся органы правопорядка.
Торговля строительными материалами была запрещена и остается запрещенной до 11 мая. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, информирует 24 канал.
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Работа строительных гипермаркетов была разрешена только при условии торговли медицинскими средствами, средствами гигиены и средствами связи. Это не была индульгенция, чтобы продавать другие товары и наживаться на карантине. Об этом были четкие разъяснения,
– отметил Шмыгаль.
То же касается и заведений общественного питания. Правонарушения будут расследовать органы правопорядка и органы санитарного контроля. Виновных в правительстве обещают наказать.
Говорится о ситуации с "Эпицентрами", ресторанами, другими строительными гипермаркетами. Небольшой магазин будет работать на одном уровне с крупными гипермаркетами. Нет избранных,
– добавил Шмыгаль.
Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, за последнее время полиция составила 10 303 протокола о нарушение карантинных норм.
Провели проверку 162 строительных супермаркетов, среди которых – "Эпицентр", "Новая линия".
Составили 94 протокола в отношении супермаркетов, из них 26 – по сети "Эпицентр".
Составили 140 протоколов о нарушениях в заведениях общественного питания.
В торговых центрах "Эпицентр" и "Новая линия" были случаи, торговали мебелью, предметами электроники – тем, что не предусмотрено условиями карантина. Поэтому за это будет ответственность,
– отметил Аваков.
Лидеры по нарушениям карантина заведениями общественного питания:
- Ровенская область – 26 случаев;
- Донетчина – 17;
- Харьковская – 14;
- Запорожская – 12.
Рестораны-нарушители в столице:
- "Виноградный хутор";
- Mon cher;
- "Велюр";
- Fabius.
Сейчас все эти заведения закрыты, подчеркнул Аваков.
Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала