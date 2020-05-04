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      "Эпицентр" и другие заведения накажут за нарушение карантина

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      Эпицентр и другие учреждения, нарушившие карантин, накажут
      Заседание правительства Украины / 5 канал

      Некоторые строительные гипермаркеты и заведения общепита работали несмотря на предупреждения правительства. Нарушениями карантина со стороны заведений займутся органы правопорядка.

      Торговля строительными материалами была запрещена и остается запрещенной до 11 мая. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, информирует 24 канал.

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      Работа строительных гипермаркетов была разрешена только при условии торговли медицинскими средствами, средствами гигиены и средствами связи. Это не была индульгенция, чтобы продавать другие товары и наживаться на карантине. Об этом были четкие разъяснения,
      – отметил Шмыгаль.

      То же касается и заведений общественного питания. Правонарушения будут расследовать органы правопорядка и органы санитарного контроля. Виновных в правительстве обещают наказать.

      Говорится о ситуации с "Эпицентрами", ресторанами, другими строительными гипермаркетами. Небольшой магазин будет работать на одном уровне с крупными гипермаркетами. Нет избранных,
      – добавил Шмыгаль.

      Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, за последнее время полиция составила 10 303 протокола о нарушение карантинных норм.

      Провели проверку 162 строительных супермаркетов, среди которых – "Эпицентр", "Новая линия".
      Составили 94 протокола в отношении супермаркетов, из них 26 – по сети "Эпицентр".
      Составили 140 протоколов о нарушениях в заведениях общественного питания.
      В торговых центрах "Эпицентр" и "Новая линия" были случаи, торговали мебелью, предметами электроники – тем, что не предусмотрено условиями карантина. Поэтому за это будет ответственность,
      – отметил Аваков.

      Лидеры по нарушениям карантина заведениями общественного питания:

      • Ровенская область – 26 случаев;
      • Донетчина – 17;
      • Харьковская – 14;
      • Запорожская – 12.

      Рестораны-нарушители в столице:

      • "Виноградный хутор";
      • Mon cher;
      • "Велюр";
      • Fabius.

      Сейчас все эти заведения закрыты, подчеркнул Аваков.

      порушення карантинуОтветственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Новости политики Денис Шмыгаль
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