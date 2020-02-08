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      Большое строительство: Гончарук поручил главам областей подготовить планы

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      Строительство дорог в Украине 2020: Гончарук поручил главам ОГА подготовить планы / Коллаж 24 канала

      Премьер Алексей Гончарук поручил главам облгосадминистраций до следующей недели подготовить план с перечнем объектов и дорог, которые построят или отремонтируют в рамках программы "Большое строительство".

      "Программа президента "Большое строительство" стартует с 1 марта. Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране", – заявил Гончарук во время селекторного совещания с руководителями ОГА, сообщает Правительственный портал.

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      Со стороны правительства мы обеспечим регионы всем необходимым, чтобы строительство началось вовремя. Главная задача руководителей ОГА – это своевременная координация деятельности с профильными министерствами и ведомствами и координация работы на местах,
      – подчеркнул премьер.

      По словам Гончарука, в каждой области должен быть согласован с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года. До 14 февраля все области должны согласовать перечень объектов для строительства с Минрегионом.

      Отдельно области также должны согласовать с Укравтодором перечень дорог, которые планируют построить в пределах Дорожного фонда. В приоритете – дороги к опорным школам и больницам.

      Из всех областей, которые до 1 февраля должны были подать Укравтодору эти документы, только 6 уже имеют согласованный перечень дорог. Еще 13 планов областей – в процессе согласования. Остальные 6 областей не подали пока ни одного документа в Укравтодор и не имеют четких планов, какие именно дороги они будут ремонтировать.

      На следующей неделе у каждого руководителя ОГА должен быть конкретный план области с перечнем всех объектов и дорог к ним, отметил Гончарук. Эти планы каждый глава области представляет на следующей неделе в Киеве на заседании правительства.

      Ранее Кабмин утвердил перечень дорог, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году. Всего на финансирование работ по строительству, реконструкции и ремонту дорог потратят более 30 миллиардов гривен.

      Ранее Гончарук анонсировал, что в первую очередь будут ремонтировать такие дороги:

      • М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (через Винницу);
      • Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье;
      • Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев;
      • Н-11 Днепр – Николаев (через Кривой Рог);
      • Н-03 Житомир – Черновцы.

      ремонт доріг перелік будівництво доріг 2020 в Україні список доріг
      Перечень дорог Украины, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Транспорт Укравтодор Новости недвижимости Кабинет Министров Украины Министерство развития общин и территорий Дороги Алексей Гончарук
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