Большое строительство: Гончарук поручил главам областей подготовить планы

Премьер Алексей Гончарук поручил главам облгосадминистраций до следующей недели подготовить план с перечнем объектов и дорог, которые построят или отремонтируют в рамках программы "Большое строительство".

"Программа президента "Большое строительство" стартует с 1 марта. Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране", – заявил Гончарук во время селекторного совещания с руководителями ОГА, сообщает Правительственный портал.

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Со стороны правительства мы обеспечим регионы всем необходимым, чтобы строительство началось вовремя. Главная задача руководителей ОГА – это своевременная координация деятельности с профильными министерствами и ведомствами и координация работы на местах,

– подчеркнул премьер.

По словам Гончарука, в каждой области должен быть согласован с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года. До 14 февраля все области должны согласовать перечень объектов для строительства с Минрегионом.

Отдельно области также должны согласовать с Укравтодором перечень дорог, которые планируют построить в пределах Дорожного фонда. В приоритете – дороги к опорным школам и больницам.

Из всех областей, которые до 1 февраля должны были подать Укравтодору эти документы, только 6 уже имеют согласованный перечень дорог. Еще 13 планов областей – в процессе согласования. Остальные 6 областей не подали пока ни одного документа в Укравтодор и не имеют четких планов, какие именно дороги они будут ремонтировать.

На следующей неделе у каждого руководителя ОГА должен быть конкретный план области с перечнем всех объектов и дорог к ним, отметил Гончарук. Эти планы каждый глава области представляет на следующей неделе в Киеве на заседании правительства.

Ранее Кабмин утвердил перечень дорог, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году. Всего на финансирование работ по строительству, реконструкции и ремонту дорог потратят более 30 миллиардов гривен.

Ранее Гончарук анонсировал, что в первую очередь будут ремонтировать такие дороги:

М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (через Винницу);

Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье;

Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев;

Н-11 Днепр – Николаев (через Кривой Рог);

Н-03 Житомир – Черновцы.



Перечень дорог Украины, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году / Инфографика 24 канала