Строительство метро на Троещину – невозможно без Подольско-Воскресенского моста, – Кличко

В Киеве не один мэр обещал построить метро на Троещину, однако обещания так и остались обещаниями. Но построить метро невозможно без возведения Подольско-Воскресенского моста.

Об этом в прямом эфире 24 Канала заявил мэр города Киева Виталий Кличко.

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– Метро на Троещину обещали многие мэры. И хочу откровенно сказать, когда я баллотировался, то также ставил строительство новой ветки метрополитена приоритетом. Ни для кого не секрет, что Северный (Московский) мост, соединяющий отрезанную Троещину с другими районами города, перегружен почти на 130%.

В столице начали строительство Подольско-Воскресенского моста, который сможет решить эту проблему и соединит левый и правый берег Киева. Стоит отметить, что строительство метрополитена без этого моста – невозможно. Однако, чтобы достроить этот мост, Киеву нужно 400 миллионов евро.

– Я активно работаю над тем, чтобы привлечь инвесторов для строительства этого моста. Более того, сейчас ведутся переговоры с китайской стороной, которая готова провести ветку метрополитена за достаточно короткий срок от "Жулян" до Троещины.