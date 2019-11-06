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      Строительство новых аэропортов в на Донбассе: Криклий рассказал о планах и рисках

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      Криклий прокомментировал вероятность строительства нового аэропорта в Донецкой области
      Криклий прокомментировал вероятность строительства нового аэропорта в Донецкой области / Фото с Facebook Vladyslav Kryklii

      Украинская власть действительно рассматривает возможность строительства нового аэропорта в Мариуполе Донецкой области. Однако пока там существует вероятность террористических актов, в результате чего вопрос строительства пока отложили.

      Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "ТСН" рассказал, что перед министерством сейчас стоит задача улучшить инфраструктуру аэропортов – создать нормальные подъездные пути и дороги.

      Интересно: О скандальных увольнениях, ремонте дорог и работе в Раде: эксклюзивное интервью с Криклием

      В то же время, министр не видит возможности открытия новых аэропортов в Луганской и Донецкой области из-за угрозы безопасности людей. Тем не менее, после заседания Кабмина 28 октября поднимался вопрос строительства аэропорта в Мариуполе.

      В Донецке, вот в Мариуполе – мы этот вопрос поднимали, обсуждали. Пока мы видим определенные риски, понятно. Если там хоть будет 1% рисков для жизни граждан, мы не будем этот вопрос поднимать. Если там среди 200 рейсов, не дай Бог, окажется, что один будет с каким-то террористическим актом, мы такие вещи ни себе не простим, ни априори не допустим,
      – отметил Криклий.

      По его словам, проще связать эти области автобусными или железнодорожными маршрутами с аэропортами соседних регионов.

      "Автобусы, конечно. Опять же, железнодорожное сообщение. Если нормальное железнодорожное полотно и новый подвижной состав с локомотивом, то поезд едет в среднем 140-150 километров в час. И он может какую-то дистанцию ​​пройти за час-два. К тому же самому Запорожью – это 200 километров. Чтобы можно было бы туда доехать не только по дороге, но и по железной дороге за тех самых полутора часов", – добавил министр.

      Что говорит власть о восстановлении Донбасса?
      Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Донбасса необходимо 300 миллиардов гривен. По его словам, это будет масштабный проект реинтеграции.

      Поэтому глава государства призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса, где проходит российско-украинская война.

      В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий объяснил, что восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не могут осуществить в пределах одного или двух годовых бюджетов – масштабы очень велики.

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Мариуполя Министерство инфраструктуры Владислав Криклий Транспорт авиация Новости Луганска Новости Донецка
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