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      Строительство по-одесски: на месте лагеря возводят "пансионат", где вовсю торгуют квартирами

      61 Читати новину українською
      На месте детского лагеря в Одессе вместо пансионата возводят ЖК
      На месте детского лагеря в Одессе вместо пансионата возводят ЖК / Визуализация

      На территории бывшего пионерского лагеря в Одессе строят многоквартирный жилой комплекс, заказчиком которого выступает коммунальное предприятие.

      Речь идет о территории бывшего детского лагеря "Огонек" на улице Дмитрия Донского, 59 в Киевском районе Одессы.

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      По данным местного издания "Думская", здесь полным ходом идет строительство высотного многоквартирного комплекса.

      В градостроительных условиях и ограничениях, выданных городскими властями, и в декларации о начале работ, зарегистрированной ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция), указано, что по этому адресу строят "пансионат".

      Одеса табір будівництво пансіонат ЖК
      На месте бывшего лагеря в Одессе должны были построить пансионат

      Правда, в сети без проблем можно натолкнуться на объявление о продаже квартир в "новом жилом пространстве на Донского".

      Одеса будівництво ЖК табір Донського
      В Одессе строят многоквартирный ЖК на месте бывшего детского лагеря

      Заказчиком работ выступает коммунальное предприятие "Городское капитальное строительство", а соответствующий участок ему передали для строительства объектов рекреационного назначения. Подрядчиком строительства является компания "Предприятие Альянс", которая зарегистрирована в Одессе на определенного Дмитрия Полищука.

      Одеса будівництво ЖК пансіонат Донського
      В "пансионате" можно без проблем купить квартиру

      Одеса будівництво ЖК табір Донського

      Проект застройки на улице Донского в Одессе

      Как отмечает "Думская", землю, на которой когда-то действовал детский лагерь только недавно вернули в коммунальную собственность – судебная тяжба длилась почти 10 лет.

      После сноса зданий пионерлагеря на этом месте пустырь простаивал.

      К слову, в начале декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители на месяц остановят работы на всех стройках в Одессе, чтобы проверить их законность. Однако местные застройщики сообщали, что строительные работы в городе после этого заявления продолжались без изменений.

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Новости Украины Скандальные застройки Строительство Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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