Строятся помещения, в которых будут жить более 20 тысяч военных, – Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко рассказал о строительстве помещений, в которых будут размещаться украинские военнослужащие.
Об этом сообщает Порошенко в Twitter.
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В 21 области вырастут 184 новых, комфортабельных помещения, которые будут иметь мало что общего с казармами советского образца,
– заявил президент Украины.
В частности, он добавил, что в этих помещениях разместятся 23 тысячи военнослужащих.
"Это – самый масштабный строительный проект в ВСУ. Треть квартир уже строится", – подчеркнул Порошенко.
Источник: 24 Канал
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