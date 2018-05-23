Строятся помещения, в которых будут жить более 20 тысяч военных, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о строительстве помещений, в которых будут размещаться украинские военнослужащие.

Об этом сообщает Порошенко в Twitter.

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В 21 области вырастут 184 новых, комфортабельных помещения, которые будут иметь мало что общего с казармами советского образца,

– заявил президент Украины.

В частности, он добавил, что в этих помещениях разместятся 23 тысячи военнослужащих.

"Это – самый масштабный строительный проект в ВСУ. Треть квартир уже строится", – подчеркнул Порошенко.