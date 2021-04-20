Трагическая смерть на стройплощадке в Одессе: 20-летнего парня засыпало грунтом
На одной из строительных площадок Одессе 20 апреля погиб работник. Произошел оползень, которым молодого человека засыпало и он погиб. Полиция начала расследование.
Источник:Полиция Одесской области
Это произошло в Малиновском районе города. Умершему было 20 лет.
К теме Во Львове на строительной площадке упал гусеничный кран: фото
Как произошла трагедия
- Правоохранители сообщили, что работник выполнял работы связанные с гидроизоляцией фасада дома.
- Он получил раны несовместимые с жизнью, потому погиб на месте.
- Следователи начали расследование по статье о нарушении требований законодательства об охране труда.
- Если виновных установят, им грозит максимум 5 лет тюрьмы.
Поделиться новостью