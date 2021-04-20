На одной из строительных площадок Одессе 20 апреля погиб работник. Произошел оползень, которым молодого человека засыпало и он погиб. Полиция начала расследование.

Это произошло в Малиновском районе города. Умершему было 20 лет. К теме Во Львове на строительной площадке упал гусеничный кран: фото Как произошла трагедия Правоохранители сообщили, что работник выполнял работы связанные с гидроизоляцией фасада дома.

Он получил раны несовместимые с жизнью, потому погиб на месте.

Следователи начали расследование по статье о нарушении требований законодательства об охране труда.

Если виновных установят, им грозит максимум 5 лет тюрьмы. Обратите внимание! Возле поселка Казанка, в Николаевской области, 23 марта 17-летнего молодого человека придавило бетонной плитой. К сожалению, он погиб. Его отец получил тяжелые травмы. Они занимались демонтажем старого здания.