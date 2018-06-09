Студенческие друзья и теща: с кем дружат украинские звезды

Сегодня, 9 июня, весь мир отмечает День друзей. В этот особый день украинские звезды признались, с кем они дружат.

Люди часто утверждают, что в шоу-бизнесе нет места для дружбы. Однако звезды это отрицают, демонстрируя теплые отношения и публикуя милые снимки из обыденной жизни. Поэтому в День дружбы отечественные селебритиз рассказали, кто является их лучшим другом.

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Юрий Ткач

"Моя жена Викуся – мой близкий друг. Мы сразу поняли, что должны быть вместе, хотя наш роман и начался с дружеских отношений. У нас была любовь с первого взгляда со всеми. Помню, я обратил внимание, что Вика называла меня нормальным "чуваком", и меня это сразу зацепило. Ведь нормальный друг – это тот, с которым можно обо всем поговорить, не скучно и помолчать, и который с полуслова тебя понимает. Моя Вика именно такая", – рассказал актер, юморист и звездный тренер проекта "Лига смеха".

Допис, поширений Юрій Ткач (@yuriy_tkach) 15 Тра 2018 р. о 9:21 PDT

Владислав Яма

А вот Владислав Яма рассказал о своем друге еще со студенческих лет. Несмотря на немалый успех и насыщенный график хореографа мужчины сумели сохранить дружбу.

"У меня есть друг Дима, который стал крестным моего сына. Он был моим товарищем еще с университета. Мы познакомились в общежитии, и много чего прошли вместе. Он тоже связан со спортом и работает фитнес-тренером. Так сложилось, что сейчас он живет в Майами, но дружбе это не помеха. За полтора года, например, мы уже два раза ездили к нему в гости. Так что даже большие расстояния – не повод прерывать связь с настоящими друзьями", – признался Влад Яма.

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Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских, хотя и прекратила выступать в дуэте с Потапом, но все же не прекратила с ним общаться. Артисты вместе отпраздновали день рождения и написали друг для друга оригинальные поздравления с праздником. И пока в СМИ предполагают, что экс-дуэт давно перерос не только творческое сотрудничество, но и дружбу, Настя Каменских таинственно не разглашает имя своего жениха.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 11 Тра 2018 р. о 10:43 PDT

Евгений Кошевой

Известный юморист и участник проекта "Студия" Квартал 95" Евгений Кошевой удивил своим ответом на вопрос. Мужчина признался, что Владимир Зеленский и его теща – его лучшие друзья.

У меня двое близких друзей – это теща и Вова Зеленский. Я могу им позвонить в любое время дня и ночи. С Вовой мы познакомились на фестивале КВН, когда он уже был звездой, а мне было лет 17. Ну а с тещей, которую я уже много лет называю мамой, меня познакомила, собственно, моя жена Ксюша, когда мы только начали встречаться,

– рассказал Евгений Кошевой.

Допис, поширений Евгений Кошевой (@evgenii.koshevoi) 20 Лют 2018 р. о 3:09 PST

Оля Полякова

"Суперблондинка" украинского шоу-бизнеса Оля Полякова отметила, что всех подруг заменил ее муж – Вадим Поляков. Несмотря на это певица поддерживает дружеские отношения с Еленой Кравец – актрисой "Студии" Квартал 95".

"Так получилось, что муж мне заменил всех подруг. Они, конечно, и сейчас есть, но муж по правде мне интереснее. Простите, мои любимые девушки. Кроме того, с подругой я бы не смогла прожить в одном доме 15 лет", – добавила Оля Полякова.

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Надя Дорофеева

Солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева рассказала, что имеет теплые отношения со всеми подопечными Потапа.

Я люблю людей и стараюсь окружать себя красивыми и позитивными личностями. Все из компании "MOZGI Entertainment" действительно являются моими близкими друзьями. Ко мне на выступления "Лиги смеха" часто приходит подруга Маша и мой муж Вова,

– заверила Надежда Дорофеева.

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadya.dorofeeva) 19 Тра 2018 р. о 11:19 PDT

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина – одна из самых ярких телеведущих Украины. В день дружбы звезда поделилась своей историей дружбы с родной сестрой Елизаветой.

"С момента, как в моей 7-летней жизни появилась Лиза, мама всегда повторяет одно:" Нет большего счастья для меня, чем знать, что вы дружите!" Когда 8-летний Лизок тихо подкладывала кнопки на стул моему парню, а я потом "случайно" задевала ее голову своей ногой, нам казалось, что наша дружба навеки останется только маминой мечтой ... потом мы повзрослели. И сегодня я рада тайком видеть, как мама тихо с улыбкой наблюдает за нами, когда мы всем нашим лагерем собираемся", – написала Маша Ефросинина.

Кроме этого, телеведущая мило поздравила сестру с днем ​​рождения, которое девушка отмечает 9 июня.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 9 Чер 2018 р. о 12:55 PDT

Станислав Боклан

Популярный украинский актер Станислав Боклан, который поразил своим талантом в фильме "Поводырь", признался, что лучшим его другом является жена.

Ближайший мой друг – это моя жена. Мы можем говорить и обсуждать что угодно. В этом же и заключается дружба. Поэтому мы уже и много лет вместе,

– рассказал Станислав Боклан.