Студент ворвался с битой на станцию скорой помощи в Одессе: есть пострадавший
Источник:"Думская"
На подстанции скорой помощи в Одессе студент напал с бейсбольной битой на водителя. Как следствие, мужчина получил сильные травмы и этим занялась полиция.
Кроме этого, злоумышленник повредил автомобиль потерпевшего Daewoo Lanos. Это случилось на подстанции в Валиховском переулке из-за конфликта на дороге.
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Поссорились на дороге
Вероятной причиной этого события стал конфликт на дороге, который случился незадолго до этого. Пострадавшему мужчине 60 лет. Он обратился к правоохранителям и они довольно быстро разыскали злоумышленника.
Им оказался 20-летний студент. Теперь он стал фигурантом уголовного производства. Какие травмы получил избитый водитель – неизвестной
Что грозит молодчику
Правоохранители расследуют этот случай как хулиганство. Если вину парня доведут, наказание может быть разным:
- штраф от 8 500 до 17 тысяч гривен;
- арест на срок до 6 месяцев;
- условное заключение до 5 лет.