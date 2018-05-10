Студент военно-патриотического лицея заявил, что "Украины уже нет": детали скандала

В Харькове разгорелся скандал вокруг студента местного военного лицея с усиленной военно-физической подготовкой "Патриот", который подчиняется Харьковской ОГА, Дениса Смалия. Молодой человек, в частности, отметился негативными высказываниями в адрес бойцов "Азова" и Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал младший лейтенант полка "Азов" Даниил Яковлев.

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По его словам, парень пишет ему странные сообщения в Instagram.



"Говорит, что "бандеровцы – отбросы общества ", затем начинает мне рассказывать, что" Украины уже нет как государства!" Я, честно говоря, не знаю, как реагировать. Мне очень неприятно, что люди с антиукраинскими взглядами служат в ВСУ", – отметил украинский воин.



Кроме того, он обнародовал скриншоты с перепиской. В частности, парень утверждает, что "Украины уже нет как страны".



Громкие высказывания Смалия в адрес "Азова" и Украины

Добавим, что в заведении, где учится Смалий, уже отреагировали на скандал. Как рассказали представители лицея в комментарии харьковском изданию 057.ua, его уже отчислили, зато характеристику еще не оформили.

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Как подчеркивает ресурс со ссылкой на источники, подросток собирался после лицея вступать в один из военных высших учебных заведений Харькова, но после этого инцидента ни в один его не примут.



К слову, сам молодой человек после резонанса снова написал Яковлеву и начал того просить удалить сообщение о нем.



"Он начал убеждать, что у него забрали телефон и писал не он. Уже позже понял, что я ему не поверил и начал извиняться, и слезно умолять удалить все", – отметил лейтенант полка "Азов".