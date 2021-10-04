Студентка Харьковского университета из Африки притворялась итальянкой на границе

Жительница Ганы, что в Западной Африке, прибыла в Харьков, чтобы изучать экономику в одном из университетов. Она пересекла границу Украины по действительному паспорту. Уже позже, направляясь в Варшаву, иностранка показала недействительный итальянский паспорт.

Женщину задержали на пункте пропуска "Ягодин". Пограничники сразу поняли, что документы фальшивые. Об этом сообщили 4 октября.

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Приехала не учиться

Африканка несколько недель назад прилетела в Украину по своему действительному паспорту. Женщина должна была изучать экономику в одном из вузов Харькова. Оказалось, что обучение – не главная цель иностранки, ведь ее задержали на украинско-польской границе.

Нелегалка ехала в Варшаву рейсовым автобусом. Во время проверки документов 28-летняя пассажирка показала пограничникам итальянский паспорт. Но инспектор сразу понял, что документ фальшивый.



На польско-украинской границе задержали африканку / Фото Госпогранслужбы

Пограничники изъяли поддельный документ. На студентку-нелегалку составили административный протокол за попытку нарушения государственной границы.

Кроме того, в Любомльский отдел Нацполиции на Волыни направили сообщение о вероятной причастности иностранки к уголовным преступлениям. Говорится о статье "Подделка документов и использование их".