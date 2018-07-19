Студенты британского вуза стерли со стены стих Киплинга, потому что считают его расистом
Студенты Университета Манчестера стерли со стены его здания стихотворение британского поэта Редьярда Киплинга "Если", потому что считают его расистом.
Об этом сообщает ВВС.
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Отмечается, что решение было принято студенческим советом.
Мы считаем, что Киплинг представляет собой все прямо противоположное свободе, освобождению и правам человека. Все потому, что мы выступаем как студенческий совет,
– заявила представитель органа студенческого самоуправления Сара Хан.
Она также отметила, что сам стих "Если" не вызывает у студентов недовольство. Зато другие произведения автора, в частности, "Бремя белого человека" и стихи, оправдывающие действия Британской империи в Индии – унижают различные этнические группы людей.
В Университете произошедшее пока не комментируют. Руководство заведения лишь отметило, что решение входит в компетенцию студенческого совета.
Однако со студентами не согласен преподаватель университета Кента. Ян Монтгомери, заслуженный профессор истории литературы XX века сказал, что называть Киплинга расистом – глубокое невежество и огромное упрощение.