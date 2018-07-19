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Студенты британского вуза стерли со стены стих Киплинга, потому что считают его расистом

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Студенты считают Киплинга расистом
Студенты считают Киплинга расистом / Фото из открытых источников

Студенты Университета Манчестера стерли со стены его здания стихотворение британского поэта Редьярда Киплинга "Если", потому что считают его расистом.

Об этом сообщает ВВС.

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Отмечается, что решение было принято студенческим советом.

Мы считаем, что Киплинг представляет собой все прямо противоположное свободе, освобождению и правам человека. Все потому, что мы выступаем как студенческий совет,
– заявила представитель органа студенческого самоуправления Сара Хан.

Она также отметила, что сам стих "Если" не вызывает у студентов недовольство. Зато другие произведения автора, в частности, "Бремя белого человека" и стихи, оправдывающие действия Британской империи в Индии – унижают различные этнические группы людей.

В Университете произошедшее пока не комментируют. Руководство заведения лишь отметило, что решение входит в компетенцию студенческого совета.

Однако со студентами не согласен преподаватель университета Кента. Ян Монтгомери, заслуженный профессор истории литературы XX века сказал, что называть Киплинга расистом – глубокое невежество и огромное упрощение.

Источник: 24 Канал
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