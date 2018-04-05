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Студенты-медики требуют восстановления в должности Амосовой

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Студенты-медики требуют восстановить в должности экс-ректора Амосову
Студенты-медики требуют восстановить в должности экс-ректора Амосову / ua.news

Студенты Национального медицинского университета им. Богомольца собрались под Верховной Радой с требованием отменить приказ Министерства здравоохранения об увольнении ректора университета Екатерины Амосовой.

Об этом сообщает Укринформ.

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Около 200 студентов проводят акцию на площади Конституции возле парламента, импровизируя погребальную процессию. Они одеты в длинные черные плащи, в руках держат черные зонтики и таблички с надписями: "Высшее медицинское образование", "Автономия вузов", "Охрана здоровья". Таблички перевязаны черными лентами, рядом – лампадки и красные гвоздики,
– пишут в издании.

Главное требование студентов-медиков – восстановить экс-ректора Екатерину Амосову на посту. Также митингующие требуют отменить проверки высшего учебного заведения. Добавим, что в конце февраля студенты НМУ тоже выходили на митинг, правда, под стенами своего вуза и с другим требованием – уволить ректора-коррупционера.

Почему уволили Екатерину Амосову? Ее отстранили от должности, потому что университет не заключил договор с центром тестирования и сорвал экзамен "КРОК" – аналог ВНО для медиков. Кроме этого, из-за финансовых нарушений в университете только официально установили ущерб на 3,5 миллиона гривен. На самом деле сумма значительно больше. По словам эксперта информационно-аналитического центра "Логос" Олег Яценко, той же проверкой установлены разного рода злоупотребления Амосовой на 73 миллиона гривен.

Напомним, 2 апреля Министерство здравоохранения издало приказ уволить ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову. Следует отметить, что ранее комиссия Минздрава признала работу ректора НМУ в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть контракт с действующим ректором.

Теги: Новости Украины Новости политики Здоровье Медицинская реформа
Источник: 24 Канал
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