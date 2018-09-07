Студия Bethesda опровергла слухи о дате релиза мобильной игры The Elder Scrolls: Blades

Студия Bethesda отложила выход игры The Elder Scrolls: Blades незадолго до релиза. Мобильную игру показали миру еще на выставке E3 2018 в июне и с тех пор преданные фанаты серии томились в ожидании. А теперь им придется подождать еще немного, хотя никаких официальных подтверждений компания пока не дала.

Об этом сообщает Toucharcade.

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О новой дате стало известно случайно: благодаря бдительным геймерам, которые внимательно следили за страницей новинки в App Store.

Отметим, что The Elder Scrolls: Blades – находка для поклонников TES. Бесплатный спин-офф известной серии с кроссплатформенным мультиплеером, несколькими режимами и одиночной кампанией создали специально для iOS- и Android-устройств, так что сторонники мобильного гейминга ждали релиза с нетерпением.

Предполагалось, что игра выйдет уже 7 сентября. Сама Bethesda точной даты не называла, но об этом свидетельствовал соответствующая надпись в App Store. Недавно пользователи заметили, что информация на странице изменилась: сейчас там значится "Ожидается 1 декабря". Что интересно, это уже не первая смена: сначала выхода ждали 1 сентября.

Трейлер мобильной игры The Elder Scrolls: Blades – смотрите видео

Однако, судя по словам Bethesda, никакого переноса не было, а в App Store лежит очередной плейсхолдер от самых купертиновцев. Американский издатель же никогда не называл точных цифр. Все лето на официальном сайте игры было отмечено, что выход ожидается осенью этого года, – без точных дат и обещаний.

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Возможно, разработчикам понадобилось больше времени, чтобы воплотить в жизнь громкие обещания главы Bethesda Game Studios Тодда Говарда. Он заявил, что новинка "будет соперничать с консольной графикой" – впечатляющие амбиции для бесплатной игры. Для тех, кому не терпится воочию увидеть The Elder Scrolls: Blades, есть возможность записаться на ранний доступ и если повезет, то не придется ждать зимы.

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