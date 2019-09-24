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      Стус, Вишневський і секрети космосу: 10 найбільш захоплюючих книг 26-го Форуму видавців

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      26 Форум видавців у Львові
      26 Форум видавців у Львові / Форум видавців

      26 Book Forum цього року засвідчив, що читацька аудиторія стає більш вимогливою та критичною. Це змушує видавців підвищувати якісний рівень книжок українською – художніх і нон-фікшн.

      У цій добірці виокремлю 10 книжок 26 Book Forum, що вразили своєю змістовністю та актуальністю.

      2019-й можна сміливо назвати роком Василя Стуса, принаймні в літературному середовищі. На Львівському Форумі видавців цьогоріч представлено одразу три нові роботи про Стуса.

      Зверніть увагу: Паперові, електронні чи аудіо – хто домінує на світовому книжковому ринку?

      1. Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов "Заборонений" (видавництво "Фабула")

      заборонений

      Це історія життя, боротьби та загадкової смерті видатного поета-шістдесятника, правозахисника, Героя України – Василя Стуса.

      За власні переконання, боротьбу з лицемірством, брехнею, "шароварщиною", за бажання поставити українську літературу на європейський рівень Стус зазнав репресій. Усі його роботи за життя були заборонені владою.

      Головні події роману відбуваються в радянській тюрмі, де провів останні дні життя і зустрів смерть Стус. Історію переповідає помираюча КДБістка, життєві шляхи, якої, начебто, перетнулися з останніми днями Василя Стуса.

      1. Вахтанг Кіпіані "Справа Василя Стуса" (видавництво "Vivat")

      кіпіані

      Ця книжка відрізняється від "Забороненого" своєю документальністю, вона адресована передусім читачам, які знаються на темі.

      У книжці зібрано архівні документи з кримінальної справи Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних і друзів. Ознайомившись із наведеними матеріалами, читачі дізнаються досі невідомі факти про життя, ув'язнення та загибель Стуса, які досі охороняли під грифом "Секретно".

      1. Василь Стус "Листи до сина" (видавництво "Ранок")

      листи до сина стус

      Для Стуса, який перебував у радянському таборі, листування було, напевно, єдиною можливістю передати синові Дмитру частинку себе. Саме через листи він намагався знайти близькість, застерегти від помилок і небезпек, розказати про складне і неоднозначне життя. Нині листи Василя Стуса до сина — не просто історія родини, це частина епохи, непересічна складова становлення нашої ідентичності.

      Не кожен батьківський досвід буває почутим. Але Стусів став класикою, яка сьогодні набуває нових значень.

      Також варто відзначити ще кілька романів українських письменників, які, можливо, стали одкровеннями цьогорічного Форуму.

      1. Гаська Шиян "За спиною" (видавництво "Фабула")

      гаська шиян

      Роман отримав літературну премію Європейського союзу та відзнаку Інституту книги.

      27-річна Марта виросла в маленькому містечку. Вона щиро насолоджується комфортом та добробутом і намагається триматися осторонь політичних новин. Аж ось однієї миті її світ перевертається. Макс бере повістку в армію. Марта намагається відповідати суспільним очікуванням і прийняти такий крок, але внутрішній конфлікт не дає їй спокою. Він спровокований переоцінкою цінностей і тілесністю, яку не завжди вдається приборкати. Як вона долає депресію? Які рішення приймає? І головне: куди її приводить намагання втечі?

      Читайте також: Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості

      1. Василь Шкляр "Характерник" (видавництво "Клуб сімейного дозвілля")

      шкляр

      Дух української боротьби гартувався століттями. У другій половині ХVІІ століття в Запорозькій Січі сталася неймовірна подія, яку зафіксовано в архівах тодішньої Московії. Василь Шкляр, на основі документальних джерел, творить яскраву історичну реальність з життя "лицарів списа і шаблі". Кошовий Сірко, кинувши виклик самому цареві, розпочинає велику, вкрай небезпечну гру з Москвою. І треба зробити неможливе, аби в цьому поєдинку зберегти козацьку честь і гідність матері Січі. Тож хто просуне голову в пащу скаженого звіра?

      1. Макс Кідрук "Доки світло не згасне назавжди" (видавництво "Клуб сімейного дозвілля")

      кідрук

      Новий роман від популярного українського письменника.

      Стосунки між близькими людьми інколи може зіпсувати непорозуміння, взаємні звинувачення і небажання розібратися в ситуації. Сестри Індія та Рута віддаляються одна від одної після трагедії – загибелі нареченого Індії. І коли Рута залишається без звичної сестриної підтримки, вона починає бачити химерні сни і через них впливати на реальність. До чого призведе така здатність, не знає ніхто, навіть сама дівчина.

      На Форумі було чимало нових перекладів, а деякі з них викликали неабиякий ажіотаж серед читачів.

      1. Януш Вишневський "Зміщення спектра" (видавництво "Фабула")

      Вишневський

      Роман, на який чекали майже 20 років, адже він став логічним продовженням легендарної "Самотності в Мережі" (яку також представили у свіженькому перевиданні).

      Головний герой Якуб – студент факультету інформатики в університеті. Він не знає, що в житті його матері було велике кохання, що й досі її хвилює. І от його дівчина раптом помічає дивовижні зв'язки між книжкою, яку саме читає, і життям свого коханого. Вона починає пошуки і наштовхується на таємницю. Хто насправді є батьком Якуба? Чи має вона право знайти відповідь на це питання?

      1. Джон Мілтон "Утрачений рай" ("Видавництво Жупанського")

      утрачений рай

      Це біблійна історія повстання Сатани проти Бога, його поразки і падіння з небес у пекло. Зло прагне помсти і робить усе, аби улюблені творіння Бога – перші люди – не виправдали його надій, згрішили і зрештою покинули Рай. Від часу першої публікації 1667 року поема "Утрачений рай" стала вершинним явищем світової поезії та справила величезний вплив на весь подальший розвиток класичної англомовної літератури. Джон Мілтон присвятив сім років виснажливої праці написанню "Утраченого раю".

      Нон-фікшн цього року значно набрав у вазі, з'явилося безліч дійсно вартісних і цікавих новинок.

      Цікаво: Від рукопису до обкладинки: як створюються книжки?

      1. Шон Керролл "Велика картина" (видавництво "Фабула")

      велика картина

      Книга визнана найкращою серед усіх нон-фікшн книжок, представлених на Форумі.

      Фізик Шон Керролл вирішує дослідити питання життя і космосу. У книжці він шукає відповідь на звичні питання: Хто ми? Де ми? Як з'явилися? Як космос впливає на нас та чи впливаємо ми на нього?

      Ключовою темою книжки є наукове дослідження космосу та спростування божественної присутності. Автор віддає перевагу так званому "поетичному натуралізму", тобто пише доступно про науку на життєвих прикладах.

      1. Еріка Файві "Сміттєва революція" (видавництво "Ранок")

      сміттєва революція

      Завершує добірку дитяча книжка на екологічну тематику, яка, до речі, частково виготовлена з вторинної сировини.

      Що відбувається з усіма предметами, які викидають? Може, вони опиняються на звалищі чи перетворюються на щось нове? "Сміттєва революція" розглядає весь життєвий цикл речей, які ми використовуємо, збираємо, переробляємо — і навіть перетворюємо на нові матеріали.

      Львівський Форум – це подія, яка дозволяє оцінити масштаби розвитку українського книжкового ринку, побачити, що дійсно цікавить читача, за постійними новинками виокремити знакові для суспільства видання, а також визначити напрямок подальшого руху видавництва.

      Автор: Тимур Курганов

      Думка: Чому в Україні нон-фікшн поступово витісняє художню літературу?

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      Автор: Под обложкой
      Теги: Новости Украины Публикации Книги Форум издателей во Львове Новости культуры
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