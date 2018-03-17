Стычка молодчиков и охраны в "Ашане" в Киеве: появилось видео с камер наблюдения

В сети появилось видео с камер наблюдения супермаркета "Ашан", который располагается на улице Берковецкой в Киеве – именно здесь молодчики устроили беспорядки и драку с охраной.

Соответствующее видео опубликовал ресурс "Киев оперативный". По словам журналистов, его им предоставила общественное автомобильное сообщество Pitbull Kiev, которое, осуществляя рейды, борется с различными правонарушениями в городе.

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На первых минутах роликах видно, как молодчики ходят по супермаркету и складывают себе в рюкзаки различные товары, в том числе и алкоголь.

Затем на некоторое время видео прерывается и появляются кадры схватки.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!

Видео с камер наблюдения, которые были сняты перед массовой дракой в "Ашане" в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 15 марта в Киеве в гипермаркете "Ашан" сначала молодые девушки бегали и крушили витрины, а потом пришли молодчики и начали драться с охранниками.