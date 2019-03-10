Стычка во время визита Порошенко в Черкассах: в "Нацкорпусе" заявили о похищении активистов

В "Нацкорпусе" сообщают об исчезновении 5 своих активистов. Их якобы с применением силы похитили из автомобиля.

24 канал сообщал, что члены организации "Нацкорпус" 9 марта устроили в Черкассах акцию по случаю визита в город президента Петра Порошенко. Так, активисты требовали от главы государства честного расследования резонансного дела о хищениях в "Укроборонпроме". В рамках акции члены "Нацкорпуса" хотели подойти ближе к сцене, где выступал гарант, однако этому помешали правоохранители. В результате вспыхнула потасовка, пострадали 22 полицейских, 19 пришлось госпитализировать. Двух организаторов беспорядков правоохранители задержали.

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10 марта исчезли семь активистов "Национального корпуса". Им разбили авто, с применением силы похитили. Полиция сообщает лишь о двух задержанных, дома в которых проходят обыски — Дмитрия Кухарчука и Антона Братка,

– говорится в сообщении на странице "Национальный Корпус – Черкасская область" в Facebook.

В организации подчеркивают: они не знают, где находятся остальные их активисты.

"Вместе с тем их авто находится на территории райотдела полиции", – отмечают в "Нацкорпусе".



Сообщение от активистов "Нацкорпуса" в Facebook

Так, 10 марта представители организации планируют провести акцию под отделением полиции, где будут требовать объяснений, куда пропали активисты.

Отметим, что ранее некоторых активистов "Нацкорпуса" из Черкасс, которые принимали участие в беспорядках 9 марта, внесли в базу сайта "Миротворец" в разделе "Чистилище", где они названы провокаторами и организаторами проплаченных митингов.

Что известно о "Национальном корпусе"?

Это украинская националистическая политическая партия. Она было создана в результате объединения общественного движения "Чесні справи" и общественной организации "Патріот України" 14 октября 2016 года. Основой партии стали активисты общественной организации Гражданский Корпус "Азов", бывшие военнослужащие полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Билецкий.