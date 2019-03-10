22:08
10 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Стычка во время визита Порошенко в Черкассах: в "Нацкорпусе" заявили о похищении активистов

      231 Читати новину українською
      Столкновения в Черкассах
      Столкновения в Черкассах / Скриншот из видео

      В "Нацкорпусе" сообщают об исчезновении 5 своих активистов. Их якобы с применением силы похитили из автомобиля.

      24 канал сообщал, что члены организации "Нацкорпус" 9 марта устроили в Черкассах акцию по случаю визита в город президента Петра Порошенко. Так, активисты требовали от главы государства честного расследования резонансного дела о хищениях в "Укроборонпроме". В рамках акции члены "Нацкорпуса" хотели подойти ближе к сцене, где выступал гарант, однако этому помешали правоохранители. В результате вспыхнула потасовка, пострадали 22 полицейских, 19 пришлось госпитализировать. Двух организаторов беспорядков правоохранители задержали.

      Читайте также: Не будет снисхождения к боевым заслугам, – Аваков о Нацкорпусе и столкновения в Черкассах

      10 марта исчезли семь активистов "Национального корпуса". Им разбили авто, с применением силы похитили. Полиция сообщает лишь о двух задержанных, дома в которых проходят обыски — Дмитрия Кухарчука и Антона Братка,
      – говорится в сообщении на странице "Национальный Корпус – Черкасская область" в Facebook.

      В организации подчеркивают: они не знают, где находятся остальные их активисты.

      "Вместе с тем их авто находится на территории райотдела полиции", – отмечают в "Нацкорпусе".


      Сообщение от активистов "Нацкорпуса" в Facebook

      Так, 10 марта представители организации планируют провести акцию под отделением полиции, где будут требовать объяснений, куда пропали активисты.

      Отметим, что ранее некоторых активистов "Нацкорпуса" из Черкасс, которые принимали участие в беспорядках 9 марта, внесли в базу сайта "Миротворец" в разделе "Чистилище", где они названы провокаторами и организаторами проплаченных митингов.

      Что известно о "Национальном корпусе"?
      Это украинская националистическая политическая партия. Она было создана в результате объединения общественного движения "Чесні справи" и общественной организации "Патріот України" 14 октября 2016 года. Основой партии стали активисты общественной организации Гражданский Корпус "Азов", бывшие военнослужащие полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Билецкий.

      blog_ava
      Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
      сегодня
      81484
      Теги: Новости Украины Протесты Новости Черкасс Полиция Национальный корпус Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кандидати на першу леді чи джентельмена та поверення терористки Дрюк: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Кандидати на першу леді чи джентельмена та поверення терористки Дрюк: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 37
      Кто такой Дмитрий Пидручный: биография украинского чемпиона мира по биатлону
      сегодня , 20:26 Кто такой Дмитрий Пидручный: биография украинского чемпиона мира по биатлону
      291
      Самые смешные мемы недели: цветочный ажиотаж на 8 марта и фейл Медведева
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: цветочный ажиотаж на 8 марта и фейл Медведева
      285
      Бессмысленные законопроекты нардепов и как женщины-военные дают отпор врагу – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Бессмысленные законопроекты нардепов и как женщины-военные дают отпор врагу – топ-5 видео недели
      179
      Чому судова реформа в Україні з тріском провалилася
      сегодня , 19:00 Чому судова реформа в Україні з тріском провалилася
      Артем Овдієнко 10772
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Боевик принес на позицию ОС автомат, рубли и документы
       9 марта , 23:41
      В ДТП попал мэр Орджоникидзе с семьей
       5 июля 2012 , 17:39 3
      Шахтер – Арсенал – 3:0 – видео голов и обзор матча
       29 июля 2018 , 21:56
      Новый BMW X5 научился выживать без бензина
       7 сентября 2018 , 12:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук