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      Стычки с участием "Нацкорпуса" в Черкассах: полиция вручила подозрения главным фигурантам дела

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      Столкновения с участием "Нацкорпуса" в Черкассах
      Столкновения с участием "Нацкорпуса" в Черкассах / Скрин с видео

      Правоохранители вручили подозрения двум лицам, которые принимали участие в столкновениях с полицией в Черкассах и в Киеве 9 марта. В общем полиция установила трех основных фигурантов резонансных событий, однако одного человека до сих пор разыскивают, чтоб вручить подозрение.

      Что произошло в Черкассах 9 марта? Члены организации "Нацкорпус" 9 марта устроили в Черкассах акцию по случаю визита в город президента Петра Порошенко. Так, активисты требовали от главы государства честного расследования резонансного дела о хищениях в "Укроборонпроме". В рамках акции члены "Нацкорпуса" хотели подойти ближе к сцене, где выступал гарант, однако этому помешали правоохранители. В результате – вспыхнула потасовка, пострадали 22 полицейских, 19 пришлось госпитализировать. Двух организаторов беспорядков правоохранители задержали.

      Читайте также: Лидер "Нацкорпуса" прокомментировал столкновения с полицией и озвучил требования к Порошенко

      Что происходило в то время в столице? В свою очередь, в Киеве 9 марта активисты "Нацкорпуса" и "Нацдружин" тоже устроили столкновения с полицией, в результате которых 3 столичных правоохранителей получили ранения.

      Что касается этих событий, и в Киеве, и в Черкассах есть подозрения. Установлены трое основных фигурантов, которые участвовали. 11 марта объявлены подозрения по статьям о массовых беспорядках, хулиганстве и насилии в отношении работника правоохранительного органа. Двум лицам вручено, где находится третий человек сейчас устанавливаем,
      – рассказал на брифинге заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

      Как передает "Укринформ", Цуцкиридзе также отметил, что в Черкассах одному человеку сообщили о подозрении именно о массовых беспорядках.

      Почему представители "Нацкорпуса" вышли на массовые акции в Черкассах? Из-за резонансного дела о хищениях в "Укроборонпроме".

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?
      Хищение в оборонной отрасли Украины расследовали журналисты Bihus.Info. Они выяснили, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Поставку этих деталей проводили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Таким образом участникам преступной схемы удалось разворовать не менее 250 миллионов гривен.

      Соответствующие соглашения участники сделок организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      По данным журналистов, к сделкам в оборонной сфере причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме Национальный корпус Новости Черкасс Полиция
      Источник: 24 Канал
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