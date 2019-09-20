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      Стыд, что в Раде есть такие "мрази", – Гонтарева в коляске высказалась о Дубинском

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      Гонтарева в инвалидной коляске
      Гонтарева в инвалидной коляске / Скриншот из видео

      Валерия Гонтарева считает главным виновником всех несчастий, которые сейчас творятся с ней и ее семьей, олигарха Игоря Коломойского. Кроме него, бывшую главу Нацбанка донимают некоторые нардепы от "Слуги народа".

      О "черной полосе в жизни", нежелании общаться с Коломойским и "мрази" Дубинском Гонтарева высказалась в эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером". Так, Гонтарева вышла на прямую связь со студией из Лондона, где она живет, работает и сейчас лечится.

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      В моей жизни похожих трагедий раньше не было. И поэтому то, что произошло, было трудно пережить. Когда сожгли мой дом, мне казалось – жизнь кончена. Хотя черная полоса началась даже не теперь, а еще 5 лет назад, когда я начала делать реформы,
      отметила экс-чиновница.

      В то же время, Гонтарева отметила: сейчас смотрит в будущее с надеждой. В частности, – верит: следствие разберется и найдет виновника поджога ее дома под Киевом. По крайней мере, это ей пообещали президент Зеленский и глава МВД Арсен Аваков.

      Хоть с травмами, на костылях и в коляске, но я иду вперед. Два дня в моем доме работают следователи, это вызывает надежду,
      добавила экс-глава Нацбанка.

      Что известно о пожаре в доме Гонтаревой? Загородное дачное имение семьи Гонтаревых в селе Гореничи записано на мужа экс-главы Нацбанка Олега Гонтарева. Неизвестные подожгли его в ночь на 17 сентября. К счастью, в это время в здании никого не было, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

      О поджоге первой сообщила сама Валерия Гонтарева. Она сейчас проживает и работает в Лондоне. Женщина сказала, что в дом бросили бутылку с зажигательной смесью и добавила: он выгорел до тла.

      Гонтарева назвала произошедшее "террором", она связывает поджог с преследованиями против нее. Она рассказала, что ей угрожали Игорь Коломойский и заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Олигарх Коломойский считает, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой.

      В то же время, ведущий ток-шоу предложил Гонтаревой пообщаться в прямом эфире с Игорем Коломойским, которого она считает главным виновником всех своих несчастий.

      Гонтарева напади атаки нещастя підпал дому пожежа
      Черная полоса Валерии Гонтаревой/ Инфографика 24 канала

      "Буду рада, если с Коломойским Вы пообщаетесь без меня. Рассказы этого господина я слушала сначала 3 года до национализации Приватбанка, а теперь слушаю не только его издевательства, а он на этом всем еще и куражится. Пусть куражится, но без меня", – взорвалась она.

      После этого Гонтарева принялась обвинять других своих обидчиков.

      Я напрямую общалась с этим... с Коломойским в течение нескольких лет. Этого мне хватило с головой. Я считаю его главным подозреваемым и вместе с ним надо мной издеваются такие "мрази", как Дубинский и Портнов. Вообще это стыд, что в Раде есть такие" мрази", как он (Дубинский – 24 канал),
      – сказала Валерия Гонтарева.

      Она вспомнила, что Дубинский собирается возглавить комиссию Верховной Рады по расследованию действий Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.

      "Посмотрите на состав этой комиссии. Это – стыд страны. Если "Слуга народа" хочет, чтобы у украинцев остались вера и надежда, партия должна избавиться от таких депутатов", – добавила она.

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      После того, как к эфиру присоединился Игорь Коломойский, Гонтарева заявила, что не намерена его слушать и прекратила свое включение.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Поджог дома Гонтаревой Валерия Гонтарева Олександр Дубинский Игорь Коломойский
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