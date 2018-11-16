"Стыдно писать Вам письмо из покоя и сытости", – британский режиссер обратился к Сенцову

В рамках Международного дня заключенного писателя, который отмечают 15 ноября, британский драматург, режиссер, киносценарист и критик Том Стоппард написал письмо украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову.

Письмо опубликовала у себя на сайте международная организация профессиональных писателей и переводчиков PEN International.

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Британский режиссер рассказал, что ставит пьесу в Нью-Йорке, в которой бизнесмен говорит журналистке, что ее надо сослать в Сибирь за статью.

Том Стоппард отметил, что несколько дней назад увидел фильм о Сенцове и ему стало стыдно писать письмо Олегу из "покоя и сытости". Британец отметил, что увидел на экране человека, чья нравственность намного выше нравственность системы, которая осудила его.

Я не забуду вашего обращения к судьям. Дело не только в словах, но и в вежливом достоинстве, которое вы проявили, столкнувшись с механизмом циничной и мстительной системы,

– написал Стоппард.

"Выразить Вам свое глубокое уважение – большая честь для меня", – завершил свое обращение режиссер.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.