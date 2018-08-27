Стыдно смотреть: в сети раскритиковали откровенный танец Тищенко на шоу "Танцы со звездами"

26 августа состоялась премьера танцевального шоу "Танцы со звездами 2018", в котором известные ведущие, актеры и певцы будут соревноваться за звание лучших звезд на паркете. Однако один из 14-ти участников, известный ресторатор и телеведущий Николай Тищенко, получил шквал критики после своего выступления.

"Альфа-самец" Николай Тищенко вышел на паркет с зажигательной экс-певицей Анастасией Кумейко, более известной как DJ NANA. Ресторатор выступил в роли сушиста, а его партнерша по сальсе – девушкой, с тела которой должны кушать блюда.

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Заметим, что такие образы понравились не всем судьям. Екатерина Кухар отметила, что танец был довольно вульгарным. Монатик и Влад Яма дали советы танцорам. Общий балл выступления – 13 баллов.

Пользователи в социальных сетях разделились на два лагеря – кому-то понравилось выступление Тищенко, а другие раскритиковали.

"Тищенко слишком напыщенно ведет себя на этом шоу. Свои 13 баллов он заслужил", "Я бизнесмен, я телеведущий, я альфа-самец и еще я целую себе руки каждую ночь. О, да...", "что-То Тищенко меня разочаровал, не столько танцем, сколько поведением", – пишут Интернет-пользователи.

Отдельное внимание уделили и поцелую Николая Тищенко с партнершей под конец танца.

"Поцелуй в губы в конце выступления – это лишнее. Тищенко, ты же женат. Некрасиво по отношению к матери твоего ребенка", – отметил один из пользователей социальных сетей.



Николай Тищенко и Анастасия Кумейко на шоу "Танцы со звездами 2018"

Сам Николай Тищенко также прокомментировал выступление на своей странице в Instagram.

"Шоу есть Шоу! Это было весело", – написал ресторатор.

Кроме того, жена Тищенко Алла Барановская пошутила насчет активного обсуждения в социальных сетях выступления ее мужа.

"Круто, когда из 6 голых ягодиц на паркете так активно обсуждали только нашу партнершу, а остальные прошли стороной... Попрошу Нану надеть платье в пол и спрятать грудь к следующему эфиру", – прокомментировала жена Николая.

"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск смотреть онлайн – выступление Николая Тищенко и Nana