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Стыдно смотреть: в сети раскритиковали откровенный танец Тищенко на шоу "Танцы со звездами"

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Николай Тищенко и Анастасия Кумейко
Николай Тищенко и Анастасия Кумейко / Танцы со звездами 2018

26 августа состоялась премьера танцевального шоу "Танцы со звездами 2018", в котором известные ведущие, актеры и певцы будут соревноваться за звание лучших звезд на паркете. Однако один из 14-ти участников, известный ресторатор и телеведущий Николай Тищенко, получил шквал критики после своего выступления.

"Альфа-самец" Николай Тищенко вышел на паркет с зажигательной экс-певицей Анастасией Кумейко, более известной как DJ NANA. Ресторатор выступил в роли сушиста, а его партнерша по сальсе – девушкой, с тела которой должны кушать блюда.

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Заметим, что такие образы понравились не всем судьям. Екатерина Кухар отметила, что танец был довольно вульгарным. Монатик и Влад Яма дали советы танцорам. Общий балл выступления – 13 баллов.

Пользователи в социальных сетях разделились на два лагеря – кому-то понравилось выступление Тищенко, а другие раскритиковали.

"Тищенко слишком напыщенно ведет себя на этом шоу. Свои 13 баллов он заслужил", "Я бизнесмен, я телеведущий, я альфа-самец и еще я целую себе руки каждую ночь. О, да...", "что-То Тищенко меня разочаровал, не столько танцем, сколько поведением", – пишут Интернет-пользователи.

Отдельное внимание уделили и поцелую Николая Тищенко с партнершей под конец танца.

"Поцелуй в губы в конце выступления – это лишнее. Тищенко, ты же женат. Некрасиво по отношению к матери твоего ребенка", – отметил один из пользователей социальных сетей.

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Николай Тищенко и Анастасия Кумейко на шоу "Танцы со звездами 2018"

 

Сам Николай Тищенко также прокомментировал выступление на своей странице в Instagram.

"Шоу есть Шоу! Это было весело", – написал ресторатор.

 

Шоу есть Шоу! Это было весело! #тінціззірками

Допис, поширений Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko)

 

Кроме того, жена Тищенко Алла Барановская пошутила насчет активного обсуждения в социальных сетях выступления ее мужа.

"Круто, когда из 6 голых ягодиц на паркете так активно обсуждали только нашу партнершу, а остальные прошли стороной... Попрошу Нану надеть платье в пол и спрятать грудь к следующему эфиру", – прокомментировала жена Николая.

 

Первое правило шоу «Танцев со звёздами» не заходить в Инстаграм в вс и пн после эфира))) И ничего не читать)) Сегодня все участники шоу узнали о себе много нового, каждого обложили как могли, но и немного похвалили В комментах такие дебаты p.s. А я публикую самый “развратный” номер эфира для тех, кто вчера не успел посмотреть Круто, когда из 6 голых поп на паркете так активно обсуждали только нашу партнершу, а остальные прошли стороной!)))) Ребята уже на тренировке, попрошу надеть на Нану платье в пол и грудь спрятать к след эфиру))) Часть 1 #танціззірками @nikolaytyshchenko @anastasia_domination

Допис, поширений Alla Baranovskaya (@allabonya)

 

"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск смотреть онлайн – выступление Николая Тищенко и Nana

 

Теги: LifeStyle Скандал
Источник: 24 Канал
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