Подержанный Subaru Forester – все и сразу

В украинских реалиях кроссовер - самый популярный класс авто. Плохие дороги, которые редко чистят зимой, заставляют наших соотечественников обращать свое внимание на полноприводные авто с большим клиренсом. Но финансовая составляющая тоже важна, поэтому в сегодняшнем выпуске BigTest - едва ли не самый доступный бывший в употреблении кроссовер – Subaru Forester второго поколения.

Первый Forester выпускался с 1997 по 2002 год и поставлялся на экспорт с тремя двигателями мощностью 122, 165 и 170 л. с. Средний по мощности 2,5-литровый атмосферный мотор выпускался главным образом для рынка США и в Европе встречается крайне редко. Для внутреннего японского рынка были и версии с двумя турбонагнетателями, которые развивали 240 л.с.

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Для "Старого Света" предназначались только 2-литровые моторы с турбонаддувом и без. В 2000 году Forester первого поколения подвергся рестайлингу, а в 2002-ом вышло второе поколение, которое технически мало чем отличалось от рестайлинговой версии первого поколения. Именно такой автомобиль мы и рассмотрим.

Кузов Subaru Forester, в силу почетного возраста, уже имеет некоторые проблемы. Слабое место – стаканы задних амортизаторов. Например, в нашем экземпляре они прогнили и провалились прямо в салон. Восстановление вряд ли можно назвать очень сложной и дорогостоящей операцией, главное - найти хорошего специалиста. Бюджет такого ремонта – несколько сотен долларов. В качестве превентивной меры владельцы стареньких Forester часто используют распорки задних стаканов.



В моторном отсеке Subaru Forester на первый взгляд все сложно, но на самом деле нечего бояться

Первое, что нужно сделать после покупки – поменять все жидкости и ремни. Если бюджет на замену моторного, коробочного и редукторного масла вместе с тормозной и охлаждающей жидкостью практически такой же, как и на любом другом автомобиле подобного класса, то с ремнями привода новоиспеченного хозяина ждет сюрприз.

Комплект из ремня ГРМ и пяти (!) роликов для версии с турбомотором стоит не менее 200 долларов в неоригинальном исполнении. Менять его не так просто – далеко не на каждом СТО возьмутся за такую ​​операцию, поэтому цена на работу по замене не маленькая. Второй сюрприз от субаровского мотора – замена свечей зажигания. Во-первых, регламент предписывает ставить на турбированный Forester только дорогие иридиевые свечи. Во-вторых, технология их замены требует от механика специальных навыков и инструмента. Те, кто раньше не сталкивался с Subaru Forester, говорят, что для замены свечей нужно вынимать двигатель. К счастью, это не правда.



Механическая коробка передач может доставлять неприятности при пробеге более 300 тыс. км.

Атмосферный 2-литровый мотор немного проще, расходники на него стоят дешевле и с их заменой особых сложностей не возникает. Ресурс обоих двигателей достигает 400-600 тысяч километров пробега. В наддувного после 250-300 тысяч требует реставрации турбина. Оба мотора склонны к повышенному потреблению масла. Долив 4-5 литров между заменами является если не нормой, то достаточно распространенным явлением.

Субару Форестер оснащался 5-ступенчатыми механическими коробками или 4-диапазонными автоматами производства компании Aisin. Последние достаточно надежны и при качественном и своевременном обслуживании с легкостью выхаживают по 500 и больше тысяч километров пробега. А вот с механикой, особенно на турбированных версиях, иногда возникают проблемы в виде воя и характерных щелчков.

Ремонт коробки достаточно затратный, поэтому многие предпочитают купить коробку на разборке. Стоит она относительно не дорого – 300-600 долларов. Еще 80-100 долларов придется отдать за работу по ее замене.



Оригинальные ШРУСы можно купить только в сборе с полуосями

На пробеге около 200-250 тыс. км в Subaru Forester возникают проблемы с внутренними ШРУСами передних полуосей. При их износе начинается весьма ощутимая вибрация на скоростях около 100-120 км в час. Специалисты рекомендуют менять полуоси в сборе. Каждая неоригинальная полуось стоит около 200-250 долларов. Эта проблема характерна как для версий с механикой, так и для комплектаций с автоматом.

Достаточно часто, каждые 80-100 тыс. км для версий с механической коробкой передач, требуется замена сцепления. Причем у версий с турбомотором установлено сцепление с обратным выжимом, которое стоит 200-250 долларов. Его замена требует от механика специфических навыков – на обычных СТО за такую ​​работу могут и не взяться.

Версии с атмосферным мотором замены сцепления требуют реже. Но они оборудованы раздаточной коробкой, которая, как и задний редуктор, требует периодической замены масла.



Сайлентблоки передних рычагов часто меняют на полиуретановые – они дешевле и способны улучшить управляемость авто

Ходовая часть в Subaru Forester достаточно прочная. Ресурс пружин и амортизаторов, как передних, так и задних, достигает впечатляющих 200-250 тысяч километров. Замена их обходится не дешево – одни только неоригинальные запчасти потянут из бюджета 400-600 долларов. Также на 200-250 тысяч пробега потребует переборки задняя подвеска – 100-150 долларов запчасти и столько же работа.

Вместо оригинальных сайлентблоков передних рычагов часто ставят полиуретановые. В результате получают лучшую управляемость, жертвуя плавностью хода. К тому же такие "тюнинговые" детали значительно дешевле "оригинальных".

Что касается электрической части, то Субару Форестер неприятности доставляет крайне редко. Это касается и турбированных, и атмосферных версий. Даже несмотря на довольно почетный возраст авто, большинство разъемов, контактов и изоляции на проводах будут находиться в хорошем состоянии.

К расходникам, которые желательно менять раз в 100-150 тыс. км пробега, относят датчик кислорода выхлопных газов (лямбда-зонд) и высоковольтные провода свечей зажигания. Но эти детали тоже недешевы, например, оригинальный лямбда-зонд стоит 120 долларов.



Лямбда-зонд (датчик кислорода в отработанных газах) лучше использовать оригинальный

Подыскивая для себя б/у Subaru Forester, прежде всего учитывайте его техническое состояние. Возраст и пробег в случае с надежным японским авто не играют первую скрипку.

Subaru Forester первого поколения является очень надежным автомобилем, но он дорогой в содержании и требует квалифицированного обслуживания. Если вам удалось найти хорошо сохранившийся экземпляр – поздравляем, вам повезло. Однако если автомобиль "запущен" и требует решения многих технических проблем – помните, что это очень не дешево и возможно лучше поискать автомобиль в лучшем техническом состоянии.