Субмарина Илона Маска не подошла для спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде

Тайские спасатели не будут использовать мини-субмарину Илона Маска, специально сконструированную для спасения детей из затопленной пещеры Кхао Луанг.

Об этом сообщает ABC-News.

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Руководитель штаба спасательной операции Наронсака Осатанакорна заявил, что использование субмарины нецелесообразно.

Хоть технология изготовления субмарины красивая и изящная, но она нецелесообразна для этой миссии,

– сказал Осатанакорна.

Илон Маск лично присутствовал на испытаниях субмарины, собранной его инженерами из частей ракеты Falcon 9, которую доставили 10 июля в Таиланд.



Ранее он сообщал, что корпусом субмарины служит труба для передачи жидкого кислорода. Компактные размеры субмарины позволяют ей легко проходить в узких секторах пещеры, а небольшой вес делает ее удобной для сопровождения только двумя дайверами.

Напомним, что ранее американский предприниматель и инженер Илон Маск показал видеозапись мини-субмарины, разработанной специально для помощи в операции по спасению детей, застрявших в пещере Тхам Луанг в Таиланде. Напомним, 2 июля в Таиланде спасатели нашли живыми всех 12 подростков и их футбольного тренера, которые 23 июня исчезли в затопленной наводнением пещере Кхао Луанг.

8 июля началась операция по спасению детей из пещеры. Удалось спасти уже шесть из них.

9 июля в Таиланде завершили второй этап спасательной операции. Из пещеры вывели еще четырех ребят, но под землей остаются еще четверо детей-футболистов и их тренер. С их освобождением спешат, потому что совсем скоро в Таиланде – сезон дождей, которые могут еще сильнее затопить пещеру.

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