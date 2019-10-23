Субсидии по-новому: как и когда изменятся начисления льгот

Кабинет Министров Украины принял упрощение условий назначения субсидий. Новое постановление, в частности, изменяет процент долю платежа в формуле назначения субсидий с 15% до 20%. Пункт об увеличении субсидий вступит в силу с 1 мая 2020 года.

Вместе с тем субсидии не будут уменьшаться во время отопительного сезона 2019-2020 годов, объяснили в Министерстве социальной политики.

К слову: Кабмин изменил норму для получения субсидии

В государственном бюджете на 2020 год на субсидии заложено 47 миллиардов 628 миллионов грн. В министерстве убеждены, что этой суммы вполне достаточно, чтобы помочь всем тем, кто обращается за льготами и действительно в них нуждается.

Кроме того, ведомство уверяет, что принцип расчета субсидий не изменился и в дальнейшем будет определяться индивидуально. Все будет зависеть от доходов домохозяйства – чем меньше они будут, тем меньше обязательная плата за коммуналку, и больше субсидия.

Например, в Минсоцполитики разъяснили, как будет начисляться субсидия для семьи с двумя трудоспособными лицами и двумя детьми. Условно семья живет в доме на 110 квадратов, а размер коммуналки – более 3 тысяч 700 гривен.

Если доходы семьи составляют 14 тысяч 500 гривен в месяц, то с субсидией ей придется платить за коммуналку 2 тысячи 127 гривен. А для такой же семьи, но с доходами в 7 тысяч 800 гривен, размер обязательного платежа составит всего 625 гривен.

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Такие изменения призваны усилить адресность помощи, вместе с тем не затрагивая наименее состоятельные категории граждан. Наоборот изменение процента иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами, поскольку их размер субсидии уменьшится.

Освободившиеся средства министерство намерено направить на расширение программы помощи малообеспеченным семьям, имеющим доходы ниже прожиточного минимума.

Примеры начисления субсидий по новой схеме: смотрите фото