Субсидии по-новому: когда жилую помощь украинцам будут предоставлять деньгами

С начала 2019 года адресную жилищную помощь украинцам будут давать деньгами, "скидки" от "поставщиков услуг" – в прошлом. Отныне семьи будут получать денежную компенсацию из государственного бюджета. Все для того, чтобы приучить потребителей к экономии.

Так будут возвращать деньги, сэкономленные на газе, свете, тепле и воде – соответствующее постановление Кабмин одобрил еще в конце 2018-го.

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С января нововведения коснутся семей, которые обратятся за помощью впервые. С мая – тех, кто получает такую помощь уже много лет. На полную же система заработает с октября.

Сэкономленные на субсидиях средства украинцам уже возвращали. Однако, не полную сумму. Теперь обещают отдать все на личный карточный счет, который будут открывать автоматически, идти в банк не придется. На такую адресную помощь в этом году предусмотрели 55 миллиардов гривен.

Процесс монетизации – это не "живые" средства, которые попадают на счета. Если будут еще какие-то сэкономленные средства излишне начисленной субсидии после окончания отопительного периода, 1 июня, то они уже полностью будут подлежать монетизации в денежной форме,

– пояснил Максим Бученко, заместитель директора Департамента социальной политики Киева.

В органах соцзащиты рассказали, что еле успевают следить за нововведениями, которые им "спускают сверху". Накануне министр социальной политики Андрей Рева сообщил еще одну новость: наличный и безналичный механизмы будут действовать одновременно.

Тех людей, которым субсидия назначена с октября, переведут на денежные расчеты в наличной форме уже с марта. Это делается для того, чтобы до мая понимать, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января,

– заверил он.

В Украине получают субсидии примерно 4 миллиона человек. Средний размер адресной помощи – 1,5 тысячи гривен. Именно такую сумму ежемесячной компенсации будут выдавать наличными уже с марта. А в безналичной форме будут компенсировать тем, кто обратился за назначением после 1 января. Чтобы не запутаться, эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус выделил две модели монетизации.



Андрей Герус

Он рассказал, что по первой из них деньги будут выдаваться наперед, по второй же – по факту сэкономленного. Первая монетизация – в основном для сельских жителей, которые использовали газ для отопления.

По итогам сезона, в зависимости от того, сколько сэкономили, они будут иметь возможность получить остаток свободных средств на собственный счет. Городским жителям, например, субсидии будут выдавать наличными. Правда, вторая схема, о которой говорят эксперты – выплата субсидий наличными по 1500 гривен – еще не закреплена законом.

То, что такая монетизация запланирована на март, наталкивает на мысль о политическом решении, потому что это все происходит накануне выборов,

– отметил Андрей Герус.

Хотя в профильном министерстве монетизацию преподносят как победу, прогнозы экспертов неутешительны. Они убеждены, что такая система может отрицательно повлиять на платежеспособность украинцев и увеличить задолженность за коммунальные услуги.