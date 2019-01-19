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      Субсидии по-новому: когда жилую помощь украинцам будут предоставлять деньгами

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      С начала 2019 года адресную жилищную помощь украинцам будут давать деньгами, "скидки" от "поставщиков услуг" – в прошлом. Отныне семьи будут получать денежную компенсацию из государственного бюджета. Все для того, чтобы приучить потребителей к экономии.

      Так будут возвращать деньги, сэкономленные на газе, свете, тепле и воде – соответствующее постановление Кабмин одобрил еще в конце 2018-го.

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      С января нововведения коснутся семей, которые обратятся за помощью впервые. С мая – тех, кто получает такую помощь уже много лет. На полную же система заработает с октября.

      Сэкономленные на субсидиях средства украинцам уже возвращали. Однако, не полную сумму. Теперь обещают отдать все на личный карточный счет, который будут открывать автоматически, идти в банк не придется. На такую адресную помощь в этом году предусмотрели 55 миллиардов гривен.

      Процесс монетизации – это не "живые" средства, которые попадают на счета. Если будут еще какие-то сэкономленные средства излишне начисленной субсидии после окончания отопительного периода, 1 июня, то они уже полностью будут подлежать монетизации в денежной форме,
      – пояснил Максим Бученко, заместитель директора Департамента социальной политики Киева.

      В органах соцзащиты рассказали, что еле успевают следить за нововведениями, которые им "спускают сверху". Накануне министр социальной политики Андрей Рева сообщил еще одну новость: наличный и безналичный механизмы будут действовать одновременно.

      Тех людей, которым субсидия назначена с октября, переведут на денежные расчеты в наличной форме уже с марта. Это делается для того, чтобы до мая понимать, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января,
      – заверил он.

      В Украине получают субсидии примерно 4 миллиона человек. Средний размер адресной помощи – 1,5 тысячи гривен. Именно такую сумму ежемесячной компенсации будут выдавать наличными уже с марта. А в безналичной форме будут компенсировать тем, кто обратился за назначением после 1 января. Чтобы не запутаться, эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус выделил две модели монетизации.

      Андрій Герус
      Андрей Герус

      Он рассказал, что по первой из них деньги будут выдаваться наперед, по второй же – по факту сэкономленного. Первая монетизация – в основном для сельских жителей, которые использовали газ для отопления.

      По итогам сезона, в зависимости от того, сколько сэкономили, они будут иметь возможность получить остаток свободных средств на собственный счет. Городским жителям, например, субсидии будут выдавать наличными. Правда, вторая схема, о которой говорят эксперты – выплата субсидий наличными по 1500 гривен – еще не закреплена законом.

      То, что такая монетизация запланирована на март, наталкивает на мысль о политическом решении, потому что это все происходит накануне выборов,
      – отметил Андрей Герус.

      Хотя в профильном министерстве монетизацию преподносят как победу, прогнозы экспертов неутешительны. Они убеждены, что такая система может отрицательно повлиять на платежеспособность украинцев и увеличить задолженность за коммунальные услуги.

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Энергетика Субсидии Коммунальные услуги Деньги Тарифы
      Источник: 24 канал
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