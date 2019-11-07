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      Субсидии в 2019 году: сколько украинцев получат льготы

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      В отопительный сезон 2019-2020 годов субсидии будут получать 4 миллиона домохозяйств
      В отопительный сезон 2019-2020 годов субсидии будут получать 4 миллиона домохозяйств / ukrinform.ua

      Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко подчеркнул, что в 2019 году субсидии получат 4 миллиона домохозяйств в Украине. При этом около 70% из них – это семьи, в которых есть пенсионеры.

      Примерно столько же домохозяйств получили субсидии и во время прошлого отопительного сезона, то есть их количество не изменится, рассказал Виталий Музыченко во время своего брифинга.

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      Большинство субсидий будут монетизируемыми, поэтому потребители будут получать пособие деньгами и самостоятельно рассчитываться с поставщиками. В то же время украинцы сами смогут выбрать, каким образом им удобнее получать льготы.

      Виталий Музыченко также объяснил преимущества для потребителей от монетизации субсидий. Мол, в случае, когда с начала начисления льгот на отопление его в доме еще не подключили, то потребитель сможет оставить деньги себе и потратить по своему усмотрению.

      Субсидии в период отопительного сезона 2019-2020 годов будут получать около 4 миллионов домохозяйств. Всего в Украине более 13 миллионов домохозяйств, то есть льготы будут получать около 30% украинцев.

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      Сколько нужно тратить на коммуналку, чтобы получить субсидию / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Министерство социальной политики Отопительный сезон Субсидии
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