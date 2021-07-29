Ранее Харьковская прокуратура начала досудебное расследование.

Важно Убийство 6-летней Мирославы Третяк: все, что известно о страшной трагедии на Харьковщине

Его обвиняют по статье 115 об умышленном убийстве малолетнего ребенка. Если вину Богдана докажут, ему грозит:

  • лишение свободы на срок от 10 до 15 лет,
  • пожизненное лишение свободы.

Однако парню еще нет 14 лет, поэтому самое суровое наказание к нему применить не смогут.

Добавим, что ранее парень признался в содеянном. В телеграм-канале "ТРУХА Харьков" сообщили, что и раньше за подростком замечали неадекватные действия. Так, еще в четвертом классе он жестоко убил 3 щенков.

Что известно о трагедии на Харьковщине

  • В селе Старый Салтов, что на Харьковщине, 28 июля нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третяк. Тело девочки нашли в заброшенном здании со следами насильственной смерти. У Мирославы обнаружили ушибы головы и лица. Также девочку, вероятно, изнасиловали.
  • Правоохранители подозревают, что Мирославу мог убить 13-летний Богдан Ф., который жил неподалеку. Именно с ним Мирослава и пошла гулять в тот ужасный вечер. Кстати, на одежде Богдана нашли следы крови.