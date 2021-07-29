Суд избрал меру пресечения 13-летнему подозреваемому в убийстве Мирославы Третяк
Источник:Харьковская областная прокуратура
Суд на Харьковщине избрал меру пресечения 13-летнему Богдану Ф., которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третяк. Ближайшие 30 дней парень будет находиться в приемнике-распределителе для детей.
Ранее Харьковская прокуратура начала досудебное расследование.
Важно Убийство 6-летней Мирославы Третяк: все, что известно о страшной трагедии на Харьковщине
Его обвиняют по статье 115 об умышленном убийстве малолетнего ребенка. Если вину Богдана докажут, ему грозит:
- лишение свободы на срок от 10 до 15 лет,
- пожизненное лишение свободы.
Однако парню еще нет 14 лет, поэтому самое суровое наказание к нему применить не смогут.
Добавим, что ранее парень признался в содеянном. В телеграм-канале "ТРУХА Харьков" сообщили, что и раньше за подростком замечали неадекватные действия. Так, еще в четвертом классе он жестоко убил 3 щенков.
Что известно о трагедии на Харьковщине
- В селе Старый Салтов, что на Харьковщине, 28 июля нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третяк. Тело девочки нашли в заброшенном здании со следами насильственной смерти. У Мирославы обнаружили ушибы головы и лица. Также девочку, вероятно, изнасиловали.
- Правоохранители подозревают, что Мирославу мог убить 13-летний Богдан Ф., который жил неподалеку. Именно с ним Мирослава и пошла гулять в тот ужасный вечер. Кстати, на одежде Богдана нашли следы крови.