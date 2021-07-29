Суд избрал меру пресечения 13-летнему подозреваемому в убийстве Мирославы Третяк

Суд на Харьковщине избрал меру пресечения 13-летнему Богдану Ф., которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третяк. Ближайшие 30 дней парень будет находиться в приемнике-распределителе для детей.

Ранее Харьковская прокуратура начала досудебное расследование.

Важно Убийство 6-летней Мирославы Третяк: все, что известно о страшной трагедии на Харьковщине

Его обвиняют по статье 115 об умышленном убийстве малолетнего ребенка. Если вину Богдана докажут, ему грозит:

лишение свободы на срок от 10 до 15 лет,

пожизненное лишение свободы.

Однако парню еще нет 14 лет, поэтому самое суровое наказание к нему применить не смогут.

Добавим, что ранее парень признался в содеянном. В телеграм-канале "ТРУХА Харьков" сообщили, что и раньше за подростком замечали неадекватные действия. Так, еще в четвертом классе он жестоко убил 3 щенков.

Что известно о трагедии на Харьковщине