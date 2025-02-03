Подозреваемому в убийстве военнослужащего ТЦК в Полтавской области избрали меру пресечения

Пирятинский районный суд Полтавщины 3 февраля избрал меру пресечения Вадиму Кузубу. Его подозревают в убийстве военнослужащего ТЦК.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ґрати".

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Какую меру пресечения избрали подозреваемому в убийстве военнослужащего ТЦК

Подозреваемый в убийстве военнослужащего ТЦК – житель города Лубны Вадим Козуб. Журналисты отметили, что в зале суда он признал свою вину. Сказал, мол "хотел напугать" военных из ТЦК однако это не удалось, тогда выстрелил.

Подозреваемый также отметил, надеялся, что только ранил военного, а не убил. Адвокат просил о домашнем аресте. Однако суд отправил Вадима Кузуба под стражу на 60 дней без права внесения залога, пишет Суспильное.

Напомним, 31 января на Полтавщине застрелили военнослужащего ТЦК. Это произошло на заправке возле Пирятина во время сопровождения военнообязанных в учебный центр.

В полиции сообщили, что нападавший выстрелил в военнослужащего Полтавского РТЦК из ружья, забрал его автомат и вместе с соучастником скрылся с места преступления. К сожалению, спасти военного не удалось.