Тут 2 нюанси – суд дійсно обрав найсуворішій з можливих запобіжних, тоді як адвокати просили домашній арешт. Однак треба розуміти, що це тюрма мажору лише на 60 днів й іще через ці от 2 місяці суд знову збиратиметься і знову обиратиме йому запобіжний захід, і не факт, що це знову буде тюрма.

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Взагалі це нормальна процедура, так завжди відбувається з усіма підозрюваними, що їм кожні 2 місяці заново запобіжний захід обирають. З Віктором Медведчуком, до прикладу, також так відбувається.

Єдине що, самі розумієте, що в якийсь із цих наступних цих судових засідань Феміда раптом може проявити людяність і відправить підозрюваного у вбивстві не в тюрму, а додому.

Однак я певен, що у разі дійсно пом'якшення цьому мажору запобіжного заходу, то це станеться не через велике і добре суддівське серце, а через його велику кишеню. Утім не буду все ж таки завчасно зраду розводити, бо такого іще не сталося.

Мажор відмовився співпрацювати зі слідством

А що сталося – сталося те, що мажор відмовився співпрацювати зі слідством і відмовився давати будь-які свідчення – і насправді він тут у своєму праві. Його адвокати, як ми бачимо, не дарма їдять свій хліб з ікрою, вони дуже оперативно змогли свого клієнта зорієнтувати.

І от єдине, що ми від Харківського мажора маємо – так це його промову в суді: "Приношу вибачення родичам і повністю шкодую, що так вийшло".

От знаєте, щодо другої частини його речення в мене сумніві немає жодних – дійсно шкодує. Ну бо це ж тепер все це розгрібати доведеться, машину ремонтувати, адвокатам платити, а може не тільки адвокатам.

Але от щодо першої частини його промови, маю сумніви у щирості його вибачень, навіть не знаю чому, кілька разів спеціально переслухав, і ділюся виключно власним суб'єктивним враженням.

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Мажор попросився додому

Найбільше вразило, що цей 16-річний мажор просив суддю його додому відпустити, мовляв, не вірте прокурору, що я можу від слідства ховатися, адже – каже – ніколи іще такого в мене в житті не було, щоби я ховався від слідства. "Я завжди приходив", – кінець цитати.

Ну і адвокати його запевняють, що підліток готовий нести покарання, єдине що, він не впевнений, що це він за кермом був. Мовляв, не пам'ятає такого, щоби це він кермував в момент ДТП.

Прокурори ж пояснили, що це така от лінія захисту, якою, зокрема, і батьки мажора нині дотримуються. Мовляв, не було їхнього сина за кермом і крапка.

То хтось інший гнав Infinity 180 кілометрів на годину, то хтось інший хизувався перед друзяками, що він крутий ліхач, якому плювати на правила дорожнього руху і на копів, адже від копів від легко відкуповується кожного разу 100 доларами.

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І це, мовляв, для нього звична практика, адже він через замалий вік навіть водійського посвідчення не мав, а отже не мав права на водіння цієї автівки, які йому батьки купили.



Харківського мажора засудили / Фото "Апострофа"

Суд може перетворитись на цинічну виставу

Й дивіться, я вже казав, що то у ДТП з мажоркою Зайцевою, яка своїм Lexus 6 на смерть збила, я думав там усі що можна межі цинізму було перейдено, коли її взялися відмазувати, губити свідків і аналізи та підкуповувати експертів.

Однак бачу, що суд над цим 16-річним харківським мажором може перетворитися на іще більшу цинічну виставу. І щоби такого не сталося, нам з вами варто не дати цій справі замилитися та забутися.

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Нам треба не дати мажору відмазатися від справедливого покарання, що для цього треба регулярно про неї згадувати, щоби судді не дали слабину і не вирішили, що от вже тепер всі про неї забули і можна справу продавати.