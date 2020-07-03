Киевский апелляционный суд 3 июля рассмотрел апелляцию на меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Суд оставил в силе предыдущее решение о 2 месяцах круглосуточного домашнего ареста.

Судебное заседание провели судья-докладчик Валерий Лашевич, а также судьи Николай Ященко и Иван Рыбак. Кстати, сам Стерненко о дате рассмотрения апелляции узнал накануне только из новостей и сайта судебного учреждения, сообщает 24 канал.

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Что сказал Стерненко

После объявления приговора суда, Стерненко вышел к своим сторонникам, которые в очередной раз пришли его поддержать под стены суда. Он анонсировал акцию протеста на 4 июля в парке Шевченко в Киеве. Активисты выйдут, чтобы выразить свое недовольство расследованием дела Шеремета и содержанием под стражей подозреваемых по этому делу Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко.

После под стенами суда сторонники Стерненко зажгли файеры и пели песни.

Что известно о мере пресечения Стерненко

Суд в Киеве 15 июня выбрал меру пресечения Стерненко в виде 60 суток домашнего ареста. Это несмотря на то, что еще во время предыдущего заседания, 12 июня, более 300 человек выразили желание взять активиста на поруки. После решения суда вспыхнул большой протест.

Впоследствии по ходатайству Стерненко суд изменил ему меру пресечения с воинской части в Одессе на жилье в Киеве.

Заметим, что через некоторое время после этого Стерненко рассказал, что к нему поздно вечером дважды – 20 и 22 мая – приходили неизвестные мужчины, которые представились сотрудниками полиции. Они расспрашивали, почему активист не отбывает домашний арест в Одессе, хотели поговорить с глазу на глаз, а когда услышали об адвокате, то просто ушли.

В чем подозревают Стерненко

В умышленном убийстве. Говорится о смертельном ножевом ранении, которое активист нанес Ивану Кузнецову – мужчине, который первым напал на Стерненко с ножом. Это было в целом уже третье нападение на активиста.

Главное отличие версий о стычке Стерненко и полиции