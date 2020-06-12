Под Шевченковским райсудом, где должны избрать меру пресечения Сергею Стерненко, произошли столкновения. В зал суда пытались попасть люди, которые заполнили форму о взятии Стерненко на поруки, однако их не пускали правоохранители.

Между правоохранителями и активистами произошло обострение, пишет 24канал. Активисты зажгли дымовые шашки, а полиция , по словам очевидцев, использовала слезоточивый газ. В конце концов в зал суда согласились запустить 22 человека.

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Что произошло под судом

С самого начала заседания правоохранители отказались запускать людей в зал. Несколько часов без активистов внутри зала суда рассматривали ходатайство судей об отводе судьи и прокурора

В конце концов после перерыва Стерненко заявил, что не вернется в зал суда без людей, которые пришли его поддержать.

Смотрите видео, как начались стычки



Стена из правоохранителей под судом / Фото Андрея Костюка (24 канал)

Люди скандировали "Пропустите!", "Аваков – черт!". Они поднимали вверх заполнении бумажные формы о взятии на поруки Стерненко. Более радикально настроенные люди штурмовали стену из правоохранителей. Так началась драка между активистами и правоохранителями.

Люди пытаются попасть в зал суда – видео 24 канала

Все о деле Сергея Стерненко и о том, в чем его обвиняют – читайте по ссылке.

Активисты жгли файеры и дымовые шашки / Фото Андрея Костюка (24 канал)

Тем временем на место начало прибывать подкрепление правоохранителей.



На место прибыло подкрепление правоохранителей / Фото Марины Мольки (24 канал)

В конце концов тех, кто взял Стерненко на поруки, постепенно стали запускать в зал суда. В частности удалось зайти внутрь суда депутатам от "Голоса", которые согласились взять Стерненко на поруки. Таким образом люди могут стать непосредственными участниками процесса и должны присутствовать на процессе.

Всего в суд согласились пустить 22 человек.

Столкновения под судом – смотрите видео

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