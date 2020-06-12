Избрание меры пресечения Стерненко: под судом обострились стычки
Под Шевченковским райсудом, где должны избрать меру пресечения Сергею Стерненко, произошли столкновения. В зал суда пытались попасть люди, которые заполнили форму о взятии Стерненко на поруки, однако их не пускали правоохранители.
Между правоохранителями и активистами произошло обострение, пишет 24канал. Активисты зажгли дымовые шашки, а полиция , по словам очевидцев, использовала слезоточивый газ. В конце концов в зал суда согласились запустить 22 человека.
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Что произошло под судом
С самого начала заседания правоохранители отказались запускать людей в зал. Несколько часов без активистов внутри зала суда рассматривали ходатайство судей об отводе судьи и прокурора
В конце концов после перерыва Стерненко заявил, что не вернется в зал суда без людей, которые пришли его поддержать.
Смотрите видео, как начались стычки
Стена из правоохранителей под судом / Фото Андрея Костюка (24 канал)
Люди скандировали "Пропустите!", "Аваков – черт!". Они поднимали вверх заполнении бумажные формы о взятии на поруки Стерненко. Более радикально настроенные люди штурмовали стену из правоохранителей. Так началась драка между активистами и правоохранителями.
Люди пытаются попасть в зал суда – видео 24 канала
Активисты жгли файеры и дымовые шашки / Фото Андрея Костюка (24 канал)
Тем временем на место начало прибывать подкрепление правоохранителей.
На место прибыло подкрепление правоохранителей / Фото Марины Мольки (24 канал)
В конце концов тех, кто взял Стерненко на поруки, постепенно стали запускать в зал суда. В частности удалось зайти внутрь суда депутатам от "Голоса", которые согласились взять Стерненко на поруки. Таким образом люди могут стать непосредственными участниками процесса и должны присутствовать на процессе.
Всего в суд согласились пустить 22 человек.
Столкновения под судом – смотрите видео
Как избирают меру пресечения Стерненко: главное
- Заседание суда началось в 14 часов. Людей в зал суда не пускали якобы из-за карантина.
- Стерненко призвал людей заполнять формы о взятии его на поруки. Так активисты смогли бы попасть в зал суда как непосредственные участники процесса.
- Людей, которым сначала удалось попасть в здание, правоохранители начали силой выводить.
- Пленник Кремля и политический заключенный Владимир Балух заявил, что внутри суда его избили правоохранители.
- Сразу же защита Сергея Стерненко заявила об отводе следователя-судьи Владимира Бугиля. Суд отклонил эту просьбу.
- В дальнейшем защита попросил отвода прокурора Николая Бозавуляка. Адвокаты и сам Стерненко подготовили 4 отдельных заявления на отвод.
- Во время перерыва под стенами суда произошли столкновения с применением слезоточивого газа.