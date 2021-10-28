Без права внесения залога: суд взял под стражу 16-летнего подозреваемого в ДТП в Харькове

Харьковский суд избрал меру пресечения 16-летнему мажору, который повлек смертельное ДТП в центре города. Несовершеннолетнего взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Соответствующий приговор служители Фемиды вынесли во время заседания 28 октября.

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Защита просила о домашнем аресте

Адвокат Инна Данилова просила для своего подзащитного круглосуточный домашний арест. Мол, подросток не помнит, был ли это он за рулем.

Его отвезли после аварии в 4 больницу скорой помощи, врачи приклеили ватку, а рану никто не зашил. Он говорит "если я действительно был за рулем, я понесу полную ответственность",

– подчеркнула Данилова перед заседанием.

Защитница подчеркнула, что машина принадлежит матери парня, которая уехала в Германию. Машину из СТО должен был забрать сын вместе с совершеннолетним другом.

Парень сказал, что никогда не скрывался от следствия

Во время заседания парень заверил, что сожалеет о случившемся и готов нести наказание. Правда, если это он сидел за рулем. Подозреваемый заверил, что, мол, никогда не скрывался от следствия и всегда приходил в правоохранительные органы вовремя.

Никогда в жизни не прятался от следствия...не было такого,

– сказал парень.

Следствие и сторона обвинения настаивали на содержании под стражей, к их аргументам и прислушался суд.

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Авария в Харькове: что известно

В Харькове 26 октября произошла смертельная авария – 16-летний водитель Infiniti пренебрег красным сигналом светофора и со скоростью 100 километров в час влетел в другой легковой автомобиль.

Chevrolet от мощного удара разорвало на части, а его водитель умер на месте происшествия. Еще три человека получили травмы рук и ног – их госпитализировали.

Сотрудникам полиции уже удалось задержать мажора на Infiniti. Если вину парня докажут, ему грозит до 8 лет за решеткой.