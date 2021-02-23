Прокурор Нью-Йорка теперь сможет увидеть налоговые декларации и другие финансовые отчеты 45 президента США Дональда Трампа. Верховный суд, как стало известно 22 февраля, принял именно такое решение.

Налоговые декларации Трамп должен передать прокуратуре в рамках уголовного расследования возможных финансовых злоупотреблений.

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Трамп должен показать декларации: решение суда

Дональд Трампа просил остановить действие решения суда низшей инстанции от 7 октября. Тогда бухгалтерской фирме республиканца Mazars USA постановили передать финансовые документы окружном прокурору Манхеттена Сайрусу Вэнсу.

Верховный суд, однако, отклонил просьбу Трампа, причем без комментариев.

Почему вопрос деклараций Трампа острый в США

Дело в том, что почти все предшественники Трампа на посту президента свои налоговые декларации обнародовали. А вот Трамп все 4 года пребывания во главе Белого дома категорически отказывался показывать свои финансовые документы.

Его очень часто спрашивали журналисты, что это значит. И почти всегда он отвечал, что заплатил миллионы долларов налогов, а не несколько тысяч (в чем его обвиняли оппоненты). А также – что покажет документы, когда придет время.

Вероятно, теперь, когда суд последней инстанции обязал Трампа таки показать декларации, это время таки пришло.

Что именно касаемо Трампа расследует прокуратура Нью-Йорка

Прокуроры хотели бы увидеть настоящее состояние Дональда Трампа, и узнать больше о деятельности его семейной компании по недвижимости Trump Organization. Следствие, которое длится уже более 2 лет, подозревает, что:

В организации Трампа проводили немало скрытых денежных выплат (например, порноактрисе Сторми Дэниелс и экс-модели Playboy Карен Макдугал, которые якобы имели с Трампом сексуальные контакты).

А еще в работе Trump Organization есть признаки банковского, налогового и страхового мошенничества и фальсификации деловой документации.

Заметим, декларации Трампа вряд ли опубликуют для общественности. Но предоставление их прокуратуре позволит вызвать 45 президента США в суд по делам о финансовых махинациях, чего он удачно избегал много лет.

Развертывание дела интересует многих американцев, ведь Трамп имеет немало сторонников, и все еще размышляет, не принять ли участие в президентских выборах 2024 года.