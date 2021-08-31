Суд Одессы отправил праворадикала Ходаковского под домашний арест
Источник:Суспільне
В Одессе суд избрал меру пресечения лидеру организации "Традиции и порядок" Богдану Ходаковскому. Его подозревают в хулиганстве во время ЛГБТ-шествия 28 августа. Мужчину отправили под ночной домашний арест.
В прокуратуре считают, что Ходаковский оказывал сопротивление правоохранителям и участвовал в хулиганских действиях. Об избрании меры пресечения сообщили 30 августа.
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Может влиять на свидетелей
Ходаковскому объявили подозрение за хулиганство с сопротивлением полицейским. Также в прокуратуре предполагают, что мужчина может скрываться от правоохранителей и влиять на свидетелей.
Известно, что злоумышленнику ранее уже объявили такую статью. Однако это из-за другого инцидента.
Богдан Ходаковский во время ЛГБТ-движения в Одессе / Фото Суспільного
Защитники Ходаковского сообщили, что следователи не смогли доказать его вину. Также они отметили, что подозреваемый не будет сбегать и влиять на свидетелей.
Что решил суд
После заседания судья Приморского отдела Дмитрий Осиик произнес, что Ходаковского отправляют под ночной домашний арест.
В тот же день 30 августа другим 14 участникам ЛГБТ-движения тоже избрали меру пресечения. В основном прокуратура требовала круглосуточный домашний арест. Защитники подозреваемых предлагали изменить его на ночной.
Руководителя одесского отделения ЛГБТ-сообщества Илью Попкова отправили на круглосуточный домашний арест. Хотя прокуратура требовала 2 месяца содержания в СИЗО.
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ЛГБТ-движение в Одессе: что известно
- 28 августа в рамках фестиваля "Одесса Прайд 2021" был марш за равенство прав ЛГБТ-сообщества.
- В шествии приняли участие около 300 человек. Активистов охраняла примерно 1000 правоохранителей.
- Это было необходимо, поскольку праворадикальная организация "Традиция и порядок" тогда же проводила шествие "за традиционные ценности".
- После него поборники "традиционных" ценностей устроили стычку и напали на полицейских.
- Как следствие, пострадали 29 правоохранителей. Они получили ожоги от газовых баллончиков и другие повреждения.
- Всего в тот день задержали 51 человека. Большинство из них были членами "Традиции и порядка". Злоумышленникам объявили подозрение в хулиганстве, массовых беспорядках и нападениях на полицейских.