Днепровский районный суд Киева оправдал Валентина Бурьянова и закрыл против него дело. Это тот человек, который несмотря на запрет, 6 апреля пытался переплыть Днепр, чтобы попасть на тренажеры в столичном Гидропарке.

Про рішення суду повідомив сам Валентин Бур’янов на своїй фейсбук-сторінці.

Нагадаємо Чоловік переплив Дніпро в Гідропарку на карантині: чи отримав він штраф

СьогодніДніпровський суд міста Києва виправдав мене по справі про адміністративне правопорушення щодо подій від 06.04.2020 в Гідропарку (закрив провадження за відсутністю події і складу правопорушення),

– написав Бур'янов.

Він також додав, що тепер позиватиметься до суду на поліцейських, які склали адмінпротокол та затримували його у Гідропарку. Щодо подій, які сталися, Бур'янов зазначив: поліцейські переступили межі своїх повноважень, незаконно затримували і підробляли документи.

"За ці неповних чотири місяці поліцейські довели, що дна і розумних кордонів для них не існує. Аваківці застосовують усі можливі механізми своєї безкарності: перевищення повноважень, незаконне затримання, застосування спецзасобів, приниження честі та гідності, підроблення процесуальних документів, неповага до суду…" – написав спортсмен.

Як усе було

Кабінет Міністрів України своїм рішенням заборонив з 6 квітня відвідувати парки і сквери, а також пересуватися вулицями більш як по двоє людей.

Попри обмеження, які діяли і раніше, спортсмени продовжували відвідувати "качалку" у столичному Гідропарку. Вони мотивували це тим, що вона розташована на свіжому повітрі, тож не становить жодної загрози.

Тоді поліція перекрила в'їзди, а спортсмени у свою чергу зібралися там, аби протестувати. Бур'янов переплив Дніпро, незважаючи на прохолодну погоду, та опинився у Гідропарку. Там на нього чекали близько 10 поліцейських.

На Бур'янова склали адмінпротокол про порушення кранатину, йому загрожував штраф від 17 до 54 тисяч гривень.

Бур'янов прокоментував 24 каналу скандал із поліцією

6 квітня, чоловік, якого не пустили на спортмайданчик в Гідропарку, намагався туди потрапити, перепливши річку. Поліцейські зловили його на іншому березі. На нього склали адміністративний протокол за статтею про порушення карантину. Ця санкція передбачає від 17 до 34 тисяч штрафу.