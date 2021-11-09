В СМИ говорят, что на заседании не присутствовали ни парень, ни его адвокат. О решении суда рассказали 9 ноября.

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Превысил скорость и не имел водительского удостоверения

Накануне трагической аварии Николая поймали на нарушении правил дорожного движения. Полицейские остановили автомобиль Dodge, за рулем которого был подросток.

Выяснилось, что он превысил скорость и управлял машиной без водительского удостоверения. На парня составили два админпротокола.

Судья Татьяна Штих рассмотрела их и вынесла решение. По статье "Нарушение скоростных ограничений" парню выписали штраф в размере 340 гривен. По статье "Управление транспортным средством лицом, которое не имеет такого права" он должен уплатить 3400 гривен.

Вместе несовершеннолетнему водителю нужно заплатить 3740 гривен, а также внести судебный сбор – 450 гривен. Решение еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Коротко о смертельном ДТП с Infinity

Вечером 26 октября на перекрестке улиц Гагарина и Одесской произошло разрушительное ДТП.

Infinity пролетела на красный свет и врезалась в Chevrolet, который выезжал на перекресток.

В результате Chevrolet вылетел на обочину и налетел на столб. 58-летний водитель авто погиб на месте.

В Infinity был 16-летний Николай, а также еще двое 19-летних парней и несовершеннолетняя девушка.

Обратите внимание! Известно, что в 2019 году подросток также устроил стрельбу в супермаркете. Тогда пострадали 19-летний парень и его 39-летняя мать.