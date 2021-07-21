Точка в деле: суд оставил танкер Delfi в собственности государства
Источник:"Укринформ"
Компания владельца затонувшего танкера Delfi проиграла апелляцию на решение Хозяйственного суда Одесской области. Mister Drake PC подавала жалобу на постановление о передаче судна Украине.
Производство закрыли, а судно таки передали в собственность государства. Об этом СМИ сообщила представитель Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда Юлия Юзефович.
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Delfi передадут в собственность государства
Суд установил, что адвокат, согласно предоставленным документам, не имеет полномочий представлять интересы бывшего судовладельца – компании Mister Drake PC. Он принял решение о закрытии апелляционного производства.
Адвокат Иван Белоус заявил, что обратится в суд с новой апелляцией на решение Хозяйственного суда Одесской области. Он будет добиваться признать незаконной передачу танкера Delfi в собственность Украины. Ошибка, по утверждению защитника, в предоставленном суду ордере "является технической", поскольку жалобу готовили в очень сжатые сроки.
Судьба танкера Delfi
- В мае 2021 года Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск Украины о признании права собственности на Delfi.
- Кабмин утверждал, что имеет право забрать танкер, поскольку компания вовремя не смогла ликвидировать последствия аварии.
- Компания-владелец танкера Delfi действительно не убрала в установленный 9-месячный срок с городского пляжа Одессы судно. Его транспортировкой занималась украинская власть.
- Судно затонуло возле Одессы в ноябре 2019 года. Несколько раз из него в море вытекали нефтепродукты.
- Убытки от загрязнения окружающей среды составили более 16 тысяч долларов.