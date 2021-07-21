Точка в деле: суд оставил танкер Delfi в собственности государства

Компания владельца затонувшего танкера Delfi проиграла апелляцию на решение Хозяйственного суда Одесской области. Mister Drake PC подавала жалобу на постановление о передаче судна Украине.

Производство закрыли, а судно таки передали в собственность государства. Об этом СМИ сообщила представитель Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда Юлия Юзефович.

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Delfi передадут в собственность государства

Суд установил, что адвокат, согласно предоставленным документам, не имеет полномочий представлять интересы бывшего судовладельца – компании Mister Drake PC. Он принял решение о закрытии апелляционного производства.

Адвокат Иван Белоус заявил, что обратится в суд с новой апелляцией на решение Хозяйственного суда Одесской области. Он будет добиваться признать незаконной передачу танкера Delfi в собственность Украины. Ошибка, по утверждению защитника, в предоставленном суду ордере "является технической", поскольку жалобу готовили в очень сжатые сроки.

Судьба танкера Delfi