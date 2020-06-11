Галицкий райсуд Львова отказал в избрании меры пресечения бывшему главе Львовской областной государственной администрации Маркияну Мальскому. Прокуратура настаивала на личном обязательстве. Произошло это вечером 10 июня. Мальский возглавлял Львовщину от 6 июля 2019 года до 24 декабря 2019 года.

О решении суда сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры. Текст судебного решения будет опубликован 15 июня. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Дело Мальского: детали

9 июня Мальскому сообщили о подозрении. Уголовное производство открыли по статье Уголовного кодекса "Служебная халатность". Подозрение подписала главный прокурор Львовской области Ирина Диденко.

По данным прокуратуры, своим распоряжением от 7 августа 2019 года Мальский обязал продать земельный участок с озером и прибрежной полосой. Таким образом, из-за служебной халатности экс-главы Львовской ОГА Украина понесла убытки на более 7 миллионов гривен.

Было обнаружено распоряжение и выяснено, что это не земля, как написано в распоряжении, а большой (9 гектаров) проточный водоем, который просто в принципе не может никогда никто отчудить. Максимум может быть аренда, а не право собственности,

– отметила Диденко.

Она додада, что это имущество еще и оценили, поэтому у прокуратуры будут вопросы, как его оценивали.

"В принципе оно не подлежит оценке, его оценили в чуть более 7 миллионов и отчуждали, как просто земельный участок, как будто озера не существует", – отметила прокурор Львовской области.

Что выяснило следствие

По версии следствия, в 2019 году Мальский подписал распоряжение, которым передал в собственность компании "Узлісся" земельный участок площадью более 15 гектаров. Владельцем "Узлісся" является львовский бизнесмен Игорь Кривецкий.

Цена участка составляет 7 миллионов 231 тысячу 71 гривну. Ее назначение – строительство и обслуживание объектов рекреационного назначения.

Известно, что располагается этот участок на территории Бибрского городского совета Перемышлянского района Львовской области. А именно за селом Стрелки. В этом месте размещается гостинично-оздоровительный центр Edem Resort. Кроме того, на этом участке есть проточное озеро площадью более 9 гектаров и прибрежная защитная полоса.

Но в распоряжении экс-глава ОГА обязывает продать земельный участок компании "Узлісся", а не передать в собственность. В то же время Перемышлянскую райадминистрацию он обязывает заключить сделку купли-продажи.

В итоге Служба безопасности Украины 9 июня сообщила, что задокументировала противоправную схему отчуждения земельного участка и водных объектов, расположенных в его пределах, со стороны бывшего руководителя Львовской ОГА.

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Комментарий Мальского

Бывший чиновник считает преждевременным и безосновательным подозрение областной прокуратуры. Он отметил, что, фактически, процедура оформления собственности этого конкретного участка арендатором началась еще в 2018 году.

Есть информация из официальных источников о состоянии земельного участка, внесенной профильными органами, существуют государственные органы, которые осуществляют надзор за охраной водных объектов, и их печати присутствуют на разных документах, в которых отсутствуют сведения о водных объектах,

– отметил он.

По словам Мальского, у должностных лиц ОГА нет специальных технических знаний или даже полномочий и возможность переустанавливать данные относительно:

статуса земель,

ограничений использования,

правильно ли внесены данные в земельный кадастр или любые другие официальные документы.

"Думаю, что разберутся и увидят, что это ошибка относительно подозрения", – подытожил Маркиян Мальский.

Реакция Edem Resort

Гостинично-развлекательный комлекс опубликовал заявление в фейсбуке. Согласно ему, "Узлісся" приобрело вышеуказанный участок в 2019 году за 7 миллионов 231 тысячу 71 гривну. И эти деньги поступили в государственный бюджет Украины.

Впоследствии предприятие проводило инвентаризацию. И во время нее обнаружило ошибку, которую допустили служащие Государственного водного агентства.

В результате, с целью соблюдения закона и недопущения никаких нарушений со стороны предприятия, мы решили исправить указанную ошибку. Земельный участок под водным зеркалом и водное зеркало вернется в собственность государства, а компания "Узлісся" возвращается к договорным отношениям,

– заявили представители Edem Resort.

Интересно! О Гостинично-развлекательном и оздоровительном центре Edem Resort говорилось в расследовании программы "Схемы" "Пятизвездочный карантин Юлии Тимошенко". Подробнее – здесь.