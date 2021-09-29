Суд отправил под домашний арест экс-командира харьковского "Беркута"

Экс-командиру батальона харьковского "Беркута" Владиславу Лукашу избрана мера пресечения. Подозреваемого отправили на круглосуточный домашний арест с условием, что он будет носить электронный браслет.

Ходатайство прокуратуры значительно отличается от решения судьи. Меру пресечения Лукашу избрал Печерский суд Киева. Произошло это 28 сентября.

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Сдать загранпаспорт и носить браслет

Следователь Государственного бюро расследований настаивал на том, чтобы беркутовца взяли под стражу. Однако судья решил отправить Лукаша под круглосуточный домашний арест.

Согласно решению суда подозреваемый должен выполнять следующие обязанности:

приходить к следователю, прокурору или в суд по первому требованию;

не отлучаться без разрешения за пределы города Сумы;

уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства;

сдать загранпаспорт;

носить электронный браслет.

Осуждение виновных по делам Майдана: что известно

Экс-командиру батальона харьковского "Беркута" Лукашу сообщили о подозрении в организации теракта и убийств митингующих.

23 сентября приговорили к 8 годам тюрьмы Юрия Крысина – организатора "титушок". Приговор приняли за похищение и пытки активиста Владислава Иванейко во время Евромайдана в 2014 году.

22 сентября суд освободил от уголовной ответственности антимайдановца Гната Кромского, известного как "Топаз". Его обвиняли тоже в похищении Владислава Иваненко как "участника Майдана".