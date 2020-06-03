Суд избрал меру пресечения ВиталиюТкаленко, который 1 июня угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Мужчина 2 месяца проведет под стражей, или может внести залог в размере 315 тысяч гривен.

Відповідне рішення прийняв Дніпровський районний суд, повідомляє "РБК-Україна". Дії чоловіка кваліфікували як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки

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Підозрюваному загрожує 7 років ув'язнення.

Як відбувся суд

Сторона обвинувачення просила обрати Ткаленку тримання під вартою терміном 60 днів без можливості внесення застави.

Однак захисник псевдомінера надала суду довідку про нестабільний психоемоційний стан підсудного, який може погіршитись у випадку перебування під вартою.

Як підозрюваний пояснив свої дії

Віталій Ткаленко заявив, що пішов на злочин через складні життєві обставини.

Я розумію, що помішав трохи людям. До цього постійно думав, хотів весь час життя покінчити самогубством, а тоді думаю, що втрачати? Можна і взривчатку типу,

– сказав він.

Псевдомінер розповів, що ніде не працює, а його мама лікується у психлікарні.

Мінування мосту Метро у Києві: як це було