В трубах было 80 килограммов кокаина: 4 граждан Израиля будут судить в Украине
Прокуратура Одессы 1 апреля направила в суд дело о 80 килограммах контрабандного кокаина. Наркотики обнаружили в Одесском порту еще в конце августа 2020 года. С тех пор в перевозке подозревают 4 граждан Израиля.
Источник:Прокуратура Одесской области
Наркотическое вещество расфасовали и запихнули в железные трубы. Ориентировочная цена конфиската-30 миллионов долларов.
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Задержанные за перевозку контрабандного кокаина / Фото прокуратуры Одесской области
Подробнее о контрабанде
Об обнаружении кокаина сообщили 1 сентября 2020 года. Он прибыл в Одесский порт в контейнере из Республики Перу. Наркотики были расфасованы в 114 брикетов с фирменной маркировкой (буквы MAM и цифры). Следователи считают, что это указывает на то, что груз принадлежит наркосиндикату.
Брикеты с найденным кокаином / Фото прокуратуры Одесской области
Упаковку наркотического вещества спрятали в конструкциях станка. Поэтому, чтобы их обнаружить, правоохранителям пришлось частично разобрать устройство.
Станок, где спрятали наркотики / Фото прокуратуры Одесской области
Какое наказание грозит подозреваемым
Расследование проводили следователи управления СБУ совместно с пограничниками. Они открыли уголовное производство по статье о контрабанде наркотических средств.
Если вину этих людей докажут, им грозит до 12 лет тюрьмы. Также у них конфискуют имущество.
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Интересный факт из сети
Как отмечает телеграм-канал "Х * * * я Одесса", когда новость об этой контрабанде появилась на сайте прокуратуры, речь шла о большем количестве кокаина – 120 килограммов. Их тогда оценивали в 40 миллионов долларов.
Сравнение двух новостей о контрабанде кокаина / Скриншот "Х***я Одесса"
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