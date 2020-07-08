Печерский суд Киева не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по ходатайству Офиса генпрокурора. Дело касается назначения Порошенко заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Ходатайство следователя о том, что Порошенко нужно избрать меру пресечения в виде личного обязательства, оставили без рассмотрения. Об этом на заседании объявил судья Сергей Вовк, сообщает 24 канал.

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Во время заседания под судом несколько сотен людей пришли в поддержку Петра Порошенко. Сам пятый президент прибыл в суд шествием от ГБР. В составе колонны шагали до 2 тысяч человек.

Завершение следствия

За час до объявления о том, что ходатайство не будет удовлетворено, защитник Порошенко Илья Новиков сообщил, что расследование этого дела уже завершено. Соответственно, если следствие закончилось, избрание меры пресечения не рассматривают.

В ОГПУ – паника. Вчера до 00:30 ночи они убеждали судью Печерского суда Батрина о том, что им необходимы еще три месяца для окончания следствия о назначении Семочки. А сегодня оказалось, что еще вчера они это следствие завершили. Ходатайство о мере пресечения не подлежит рассмотрению,

– отметил Новиков.

Ранее Печерский районный суд Киева объявлял о продлении срока расследования этого дела до 10 октября. Так как предыдущий срок расследования истекал 10 июля.

Прокурор попросил дать следствию еще три месяца, чтобы исследовать телефонные соединения тех, кто фигурирует в деле, а также провести дополнительные допросы и экспертизы.

Как прошел суд

Сначала прокуратура настаивала на взятии под стражу Петра Порошенко с альтернативой залога в размере 10 миллионов гривен. Однако в процессе первого судебного заседания 18 июня прокуроры попросили изменить ходатайство на личное обязательство.

Адвокаты политика заявили отвод генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и еще 12 прокурорам. Однако судья Вовк отказал в отводе группы обвинения.

Меру пресечения Петру Порошенко избирал скандальный судья Сергей Вовк. Что о нем известно – читайте здесь.

Заметим, что во время первого заседания Порошенко лично присутствовал в зале, а перед его началом обратился к своим сторонникам. Тогда у здания Печерского суда также собрались сотни людей в поддержку политика.

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