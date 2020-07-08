Меру пресечения Порошенко не будут выбирать: суд оставил ходатайство без рассмотрения
Печерский суд Киева не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по ходатайству Офиса генпрокурора. Дело касается назначения Порошенко заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Ходатайство следователя о том, что Порошенко нужно избрать меру пресечения в виде личного обязательства, оставили без рассмотрения. Об этом на заседании объявил судья Сергей Вовк, сообщает 24 канал.
Фото и видео здесь Порошенко избирают меру пресечения: что сейчас происходит под судом
Во время заседания под судом несколько сотен людей пришли в поддержку Петра Порошенко. Сам пятый президент прибыл в суд шествием от ГБР. В составе колонны шагали до 2 тысяч человек.
Завершение следствия
За час до объявления о том, что ходатайство не будет удовлетворено, защитник Порошенко Илья Новиков сообщил, что расследование этого дела уже завершено. Соответственно, если следствие закончилось, избрание меры пресечения не рассматривают.
В ОГПУ – паника. Вчера до 00:30 ночи они убеждали судью Печерского суда Батрина о том, что им необходимы еще три месяца для окончания следствия о назначении Семочки. А сегодня оказалось, что еще вчера они это следствие завершили. Ходатайство о мере пресечения не подлежит рассмотрению,
– отметил Новиков.
Ранее Печерский районный суд Киева объявлял о продлении срока расследования этого дела до 10 октября. Так как предыдущий срок расследования истекал 10 июля.
Прокурор попросил дать следствию еще три месяца, чтобы исследовать телефонные соединения тех, кто фигурирует в деле, а также провести дополнительные допросы и экспертизы.
Как прошел суд
Сначала прокуратура настаивала на взятии под стражу Петра Порошенко с альтернативой залога в размере 10 миллионов гривен. Однако в процессе первого судебного заседания 18 июня прокуроры попросили изменить ходатайство на личное обязательство.
Адвокаты политика заявили отвод генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и еще 12 прокурорам. Однако судья Вовк отказал в отводе группы обвинения.
Заметим, что во время первого заседания Порошенко лично присутствовал в зале, а перед его началом обратился к своим сторонникам. Тогда у здания Печерского суда также собрались сотни людей в поддержку политика.
Обвинение Порошенко в назначении Семочко: что известно
- В октябре 2018 года журналисты во главе с Денисом Бигусом опубликовали расследование о Сергее Семочко.
- В расследовании говорилось о том, что Сергей Семочко владеет имуществом, которое невозможно объяснить официальными доходами. Кроме того, родственники Семочко получили гражданство России и имеют бизнес в оккупированном Крыму.
- Петр Порошенко уволил Семочко 12 апреля 2019 года.
- За неделю до увольнения Семочко заметили на входе в Администрацию Президента Порошенко.
- Позже пятый президент подтвердил, что встречался с Сергеем Семочко и именно после встречи и разговора с ним подписал указ об увольнении.
- В Офисе генпрокурора считают, что Петр Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки к превышению власти и служебных полномочий.