Суд принял решение про символику дивизии "Галичина": что говорит Вятрович

Административный суд Киева признал противоправными действия Украинского института нацпамяти и его экс-главы Владимира Вятровича. Речь идет про их вывод, что символика дивизии войск СС "Галичина" не принадлежит к национал-социалистическому тоталитарному режиму. Вятрович отметил, что в решении речь идет именно о заключение института, а не про саму символику.

Решение о символике приняли на заседании суда 27 мая, сообщает 24 канал.

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Что известно о деле и судебном решении

Окружной административный суд Киева рассматривал иск, который подали еще в 2017 году к тогда председателю Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу.

Он в мае 2017 года заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не попадает под осуждение коммунистического и нацистского режимов и запрете их символики.

Административный суд Киева признал противоправными действия Украинского института нацпамяти и его бывшего председателя Вятровича. И обязал институт воздержаться от распространения таких выводов.

Что говорит сам Вятрович

В обнародованном решении суда нет информации о том, является ли символика дивизии "Галичина" символикой национал-социалистического тоталитарного режима, написал он в фейсбуке.

Суд решил, что Институт нацпамяти не должен отвечать на обращение гражданина по принадлежности этой символики к нацистской,

– отметил Вятрович.

И добавил, что удивляется как институт как центральный орган исполнительной власти мог не ответить человеку.



Копия решения суда о символике дивизии "Галичина" / Фейсбук Вятровича

Что известно о дивизии "Галичина"?

14-я гренадерская дивизия войск СС "Галичина" – подразделение в составе войск Ваффен-СС Германии, существовала в 1943 – 1945 годах. Состояла из украинцев преимущественно греко-католического вероисповедания – галичан.