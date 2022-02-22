Суд на Тернопольщине восстановил в должности невакцинированного учителя

В начале ноября учителя музыки с Тернопольщины Игоря Бендасюка отстранили от занятий со школьниками из-за отсутствия вакцинации против COVID-19. Недавно суд восстановил его в должности.

В местный суд учитель обратился в конце ноября, поскольку не согласился с отстранением от работы. Несколько месяцев ждал рассмотрения дела, и на первом же заседании Фемида встала на его сторону, говорится в сюжете 24 канала.

Актуально Резкий скачок: за сутки в Украине обнаружили более 24 тысяч COVID-больных

"Я не мог смириться с тем, что будет принуждение. Сегодня принудительно, завтра еще что-то. Какое-то указание придет, что я еще что-то должен делать. И сразу собирал документы для иска в суд", – рассказал Бендасюк.

Суд восстановил учителя

По решению суда учителя допустили к работе. Кроме того, постановили выплатить компенсацию за те месяцы, которые он не работал. Решение Бендасюк отнес в школу. В соответствии с ним директор в тот же день издала приказ допустить мужчину к работе.

Решение суда выполнили, на работе восстановили. Бухгалтер школы начислил все деньги, которые суд предусмотрел,

– прокомментировала директор УВК Кременецкая СОШ I – III ступеней №5 Алла Марченко.

Невакцинированный учитель обучает онлайн

По решению Минздрава, сейчас работать могут только те школы, где все педагоги вакцинированы. Чтобы учебное заведение не прекращало свою работу, и чтобы не подвергать опасности других педагогов и детей – педсовет нашел выход.

Они решили уроки музыкального искусства проводить онлайн, поскольку проигнорировать решение суда не могут. Теперь дети сидят в классе, а невакцинированный учитель обучает их дистанционно.

Я хотела выполнить и постановление Кабмина, и решение суда. Человек, который выбрал такую профессию, интересы детей ставит выше. Собственно, соломоново решение между 2 постановлениями искала ради детей,

– добавила директор.

Позиция суда

Как отмечают юристы, суды становятся на сторону отстраненных работников. Кроме того, не только учителя, но и учебные заведения могут оспаривать решение об обязательной вакцинации.

Читайте на сайте Омикрон у детей: 3 первых симптома, на которые родителям стоит обратить внимание

"Позиция суда, аргументация сводится к тому, что сам карантин введен с нарушениями. Относительно процесса вакцинации суд высказался, что он считал это клиническими испытаниями", – рассказал адвокат Владимир Иващук.

Где искать виновных

Впрочем, где искать виновных, если станет больше больных среди детей и педагогов, поскольку их невакцинированные коллеги могут распространять недуг – до сих пор неизвестно. Тем более, что мир живет в пандемии 2 год, и прививка – пока единственный путь, чтобы обезопасить себя от осложнений и даже смерти от COVID-19.

На Тернопольщине восстановили в должности невакцинированного учителя: смотрите сюжет 24 канала