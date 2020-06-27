Слушания по иску "Приватбанка" к бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову начнется 1 марта 2022. Речь идет о суде за миллиарды долларов, которые из банка якобы вывели до национализации. Теперь "Приватбанк" хочет вернуть эти деньги.

Английский суд назначил дату начала рассмотрения дела по существу на 1 марта 2022 года, хотя ответчики (Коломойский и Боголюбов) просили отложить до октября. Об этом рассказала пресс-служба " Приватбанка ".

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Итак, пока о суде в Англии между "ПриватБанком" и бывшими акционерами известно следующее:

Рассмотрение начнут 1 марта 2022, судья подчеркнул, что на эту дату все стороны должны быть готовы.

Рассмотрение дела, скорее всего, продлится от 10 до 13 недель.

Всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова не отменят до момента принятия решения Английским судом.

Напомним, в Лондоне суд будет слушать дело по иску "Приватбанка" к бывшим акционерам банка (когда он еще не был государственным) Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Их обвиняют в выводе почти 2 миллиардов долларов до национализации банка. Эти деньги "Приватбанк" хочет вернуть. Причем теперь говорится уже о 3 миллиардах, включая проценты.

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А "Приватбанк" тем временем подал и другие иски: